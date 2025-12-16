Đồng Euro suy yếu khi dữ liệu sản xuất của Đức lao dốc và PMI khu vực Eurozone trái chiều.

Đồng Euro đang giảm sau khi dữ liệu cuối cùng của Chỉ số Nhà Quản Trị Mua hàng (PMI) sơ bộ cho tháng 12 được công bố, cho thấy sự yếu kém nghiêm trọng trong ngành sản xuất của Đức và bức tranh hoạt động hỗn hợp ở Pháp.

Đức: Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 12

PMI Sản xuất: 47,7 (Dự báo 48,5; Trước 48,2). Thấp hơn nhiều so với dự kiến, báo hiệu ngành công nghiệp tiếp tục gặp khó khăn trong cả năm.

PMI Dịch vụ: 52,6 (Dự báo 53,0; Trước 53,1). Thấp hơn dự kiến, vẫn duy trì ở vùng mở rộng nhưng đang mất đà.

PMI Hợp nhất: 51,5 (Dự báo 52,4; Trước 52,4). Thấp hơn dự kiến, cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế chung đang chậm lại.

Pháp: Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 12

PMI Sản xuất: 50,6 (Dự báo 48,1; Trước 47,8). Tốt hơn dự kiến, quay trở lại vùng mở rộng.

PMI Dịch vụ: 50,2 (Dự báo 51,1; Trước 51,4). Thấp hơn dự kiến, tốc độ tăng trưởng đang chậm gần mức đình trệ.

PMI Hợp nhất: 50,1 (Dự báo 50,3; Trước 50,4). Thấp hơn dự kiến, nền kinh tế gần như đang đình trệ cuối năm.

Phản ứng thị trường và tác động đến ECB

Mặc dù sự cải thiện bất ngờ trong sản xuất của Pháp tạo ra một chút lạc quan, nhưng sắc thái tiêu cực của dữ liệu Đức chi phối tâm lý thị trường. Đồng Euro giảm rõ rệt sau các công bố, và phản ứng tương tự cũng xuất hiện ở lợi suất trái phiếu Đức.

Các số liệu hiện tại gợi ý rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) khó có cơ sở để thắt chặt chính sách một cách quyết liệt hơn trong các cuộc họp sắp tới.

Tóm tắt chính