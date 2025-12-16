Đồng Euro suy yếu khi dữ liệu sản xuất của Đức lao dốc và PMI khu vực Eurozone trái chiều.

Đồng Euro đang giảm sau khi dữ liệu cuối cùng của Chỉ số Nhà Quản Trị Mua hàng (PMI) sơ bộ cho tháng 12 được công bố, cho thấy sự yếu kém nghiêm trọng trong ngành sản xuất của Đức và bức tranh hoạt động hỗn hợp ở Pháp.
Đức: Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 12
-
PMI Sản xuất: 47,7 (Dự báo 48,5; Trước 48,2). Thấp hơn nhiều so với dự kiến, báo hiệu ngành công nghiệp tiếp tục gặp khó khăn trong cả năm.
-
PMI Dịch vụ: 52,6 (Dự báo 53,0; Trước 53,1). Thấp hơn dự kiến, vẫn duy trì ở vùng mở rộng nhưng đang mất đà.
-
PMI Hợp nhất: 51,5 (Dự báo 52,4; Trước 52,4). Thấp hơn dự kiến, cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế chung đang chậm lại.
Pháp: Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 12
-
PMI Sản xuất: 50,6 (Dự báo 48,1; Trước 47,8). Tốt hơn dự kiến, quay trở lại vùng mở rộng.
-
PMI Dịch vụ: 50,2 (Dự báo 51,1; Trước 51,4). Thấp hơn dự kiến, tốc độ tăng trưởng đang chậm gần mức đình trệ.
-
PMI Hợp nhất: 50,1 (Dự báo 50,3; Trước 50,4). Thấp hơn dự kiến, nền kinh tế gần như đang đình trệ cuối năm.
Phản ứng thị trường và tác động đến ECB
Mặc dù sự cải thiện bất ngờ trong sản xuất của Pháp tạo ra một chút lạc quan, nhưng sắc thái tiêu cực của dữ liệu Đức chi phối tâm lý thị trường. Đồng Euro giảm rõ rệt sau các công bố, và phản ứng tương tự cũng xuất hiện ở lợi suất trái phiếu Đức.
Các số liệu hiện tại gợi ý rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) khó có cơ sở để thắt chặt chính sách một cách quyết liệt hơn trong các cuộc họp sắp tới.
Tóm tắt chính
-
Ngành công nghiệp Đức chịu áp lực: Thất vọng chính đến từ PMI Sản xuất của Đức (47,7). Sự giảm mạnh này, thấp hơn nhiều so với dự báo, báo hiệu sự co lại sâu sắc của động cơ công nghiệp chủ chốt của khu vực. Sản lượng giảm lần đầu tiên sau 10 tháng, xác nhận sự yếu kém đáng kể của ngành. Điều này đặt ra nghi vấn về khả năng phục hồi kinh tế dự kiến vào năm 2026 có thể xảy ra hay không.
-
Sự ổn định chao đảo của Pháp: Pháp cho thấy bức tranh hỗn hợp: sản xuất ổn định là điểm tích cực, nhưng lĩnh vực dịch vụ đang mất đà nhanh chóng. PMI Hợp nhất của Pháp (50,1) phản ánh sự cân bằng mong manh giữa tăng trưởng và đình trệ. Mặc dù có những khó khăn chính trị trong nước, nhưng dấu hiệu mở rộng trong sản xuất vẫn là một phát triển đáng mừng.
-
Triển vọng rộng hơn của Eurozone: Sự yếu kém nghiêm trọng ở Đức – nền kinh tế lớn nhất Eurozone – vượt trội so với sự ổn định tương đối của sản xuất Pháp. PMI Hợp nhất của Đức giảm xuống 51,5 (so với dự báo 52,4) cho thấy tốc độ tăng trưởng của khu vực tiếp tục chậm lại.
-
Quan điểm chính sách của ECB: Ngân hàng Trung ương châu Âu được dự đoán sẽ duy trì lập trường trung lập trong hướng dẫn tương lai. Dữ liệu hiện tại phù hợp với xu hướng quan sát trong suốt năm 2025. Quan trọng là, khó có khả năng ECB sẽ chuyển sang chính sách thắt chặt mạnh mẽ hơn vào năm 2026, điều này có thể làm trung hòa bất kỳ tác động tích cực còn lại nào lên đồng euro từ các bình luận “diều hâu” trước đó của các nhà hoạch định như Isabel Schnabel.
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu tâm lý người tiêu dùng của đại học Michigan thấp hơn dự kiến!
Lịch kinh tế: Doanh số bán lẻ từ Canada; dữ liệu của Đại học Michigan từ Hoa Kỳ
Họp báo BoJ - Phát biểu của Ueda
CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán lẻ của Anh thấp hơn dự kiến; GBPUSD giảm nhẹ.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.