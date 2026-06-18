Đồng franc Thụy Sĩ suy yếu sau khi SNB giữ nguyên lãi suất

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách tại cuộc họp tháng 6. Đây cũng là mức lãi suất đã được duy trì liên tục kể từ tháng 6 năm ngoái. Cần lưu ý rằng SNB chỉ họp và đưa ra quyết định lãi suất theo chu kỳ hàng quý. Hiện lãi suất vẫn ở mức 0% và, với việc lạm phát chỉ tăng nhẹ, thị trường chưa kỳ vọng ngân hàng sẽ phải cắt giảm lãi suất. Đồng thời, lạm phát cũng vẫn còn cách khá xa ngưỡng trên của mục tiêu mà SNB đặt ra.

Mặc dù xung đột tại Iran đã khiến giá năng lượng nhập khẩu tăng tạm thời và đẩy lạm phát CPI tháng 5 lên 0,6%, chỉ số này vẫn nằm khá thoải mái trong mục tiêu lạm phát 0-2% của SNB.

Thụy Sĩ phụ thuộc ít hơn đáng kể vào nguồn năng lượng từ Trung Đông nhờ hệ thống thủy điện và điện hạt nhân phát triển. Điều này giúp nền kinh tế nước này chống chịu tốt hơn trước các cú sốc giá năng lượng toàn cầu so với khu vực Eurozone. Vì vậy, trọng tâm của các nhà hoạch định chính sách hiện vẫn là tỷ giá đồng franc Thụy Sĩ và nguy cơ đồng tiền này tăng giá quá mạnh trong bối cảnh bất ổn địa chính trị.

Dự báo kinh tế vĩ mô

SNB đã điều chỉnh tăng nhẹ dự báo lạm phát trong ngắn và trung hạn:

Lạm phát: Ngân hàng hiện dự báo lạm phát trung bình đạt 0,6% trong năm 2026 (so với 0,5% trong dự báo tháng 3) và 0,6% trong năm 2027 (cũng tăng từ 0,5%). Đến năm 2028, lạm phát được kỳ vọng ở mức 0,7% (so với 0,6% trước đó), trong khi quý I/2029 được dự báo đạt 0,8%.

Tăng trưởng GDP: Các dự báo kinh tế không thay đổi. SNB tiếp tục kỳ vọng nền kinh tế Thụy Sĩ sẽ tăng trưởng khoảng 1,0% trong năm 2026 và 1,5% trong năm 2027.

Những phát biểu đáng chú ý tại họp báo của SNB

Các thành viên chủ chốt trong Hội đồng điều hành SNB đã phát đi nhiều thông điệp rõ ràng trong cuộc họp báo hôm nay:

Martin Schlegel (Chủ tịch SNB): "Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng tăng cường can thiệp trên thị trường ngoại hối. Đây là cách để ngăn chặn đồng franc Thụy Sĩ tăng giá quá nhanh và quá mạnh, điều có thể đe dọa đến sự ổn định giá cả tại Thụy Sĩ." "Lạm phát đã tăng trong những tháng gần đây do giá năng lượng cao hơn. Tuy nhiên, áp lực lạm phát trong trung hạn hầu như không thay đổi so với lần đánh giá chính sách tiền tệ trước." "Mọi mức lạm phát trong khoảng từ 0% đến 2% đều được xem là phù hợp" và "SNB không có sự ưu tiên nào về việc lạm phát nên nằm ở vị trí nào trong phạm vi mục tiêu." Ông cũng cho biết các điều kiện tiền tệ hiện đã nới lỏng hơn so với tháng 3, đồng thời SNB chưa ghi nhận các hiệu ứng vòng hai (second-round effects) đối với lạm phát tại Thụy Sĩ.

Antoine Martin (Thành viên Hội đồng điều hành SNB): Ông nhận định tình hình tại Trung Đông vẫn còn rất mong manh và cho rằng lạm phát toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao.

Attilio Tschudin (Thành viên Hội đồng điều hành SNB): Ông cho biết các chỉ số trong nước đang phản ánh sự phục hồi khá vững chắc của nền kinh tế. Tuy nhiên, triển vọng của Thụy Sĩ vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến của kinh tế toàn cầu, đây cũng là rủi ro lớn nhất trong thời gian tới.



Điều gì đang chờ đợi EUR/CHF và USD/CHF?

EURCHF

Ngay sau khi SNB công bố quyết định, đồng franc suy yếu nhẹ so với đồng euro, khiến EUR/CHF tăng khoảng 0,2%-0,3% lên quanh mốc 0,9215. Kể từ khi đồng franc tăng giá mạnh vào giai đoạn cuối tháng 2 - đầu tháng 3 (sau khi xung đột tại Iran bùng phát), những thông điệp rõ ràng từ SNB về sự sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối đã liên tục tạo áp lực khiến CHF suy yếu. Hiện tại, vùng 0,9220-0,9250 được xem là khu vực kháng cự (vùng cung) đáng chú ý đối với cặp EUR/CHF.

USDCHF

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran ký thỏa thuận hòa bình tại Versailles vào ngày thứ Tư là yếu tố quan trọng giúp hạ nhiệt căng thẳng trên thị trường năng lượng. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu nắm giữ đồng franc với vai trò tài sản trú ẩn an toàn giảm xuống, qua đó hỗ trợ EUR/CHF và USD/CHF phục hồi cũng như ổn định hơn.

Tuy nhiên, sau khi Chủ tịch Martin Schlegel khẳng định SNB sẽ "tăng cường sẵn sàng can thiệp" nếu thị trường xuất hiện biến động mạnh, nhà đầu tư cần lưu ý rằng SNB đang chủ động hạn chế khả năng đồng franc tiếp tục tăng giá quá mạnh. Bất kỳ đợt tăng giá đột biến nào của CHF nhiều khả năng sẽ vấp phải hoạt động bán ra quyết liệt từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, qua đó tạo nên một vùng hỗ trợ dài hạn vững chắc cho cả EUR/CHF và USD/CHF.