Động lực nào để chinh phục mốc 2.700 USD ?

Dữ liệu và thông tin nóng:

Giá vàng thế giới trải qua tuần giao dịch thứ ba liên tiếp thành công thiết lập cột mốc lịch sử mới. Thậm chí, giá vàng tương lai (GOLD.FUT) có lúc còn vượt ngưỡng 2.700 USD/oz. Động lực chính tuần qua của kim loại quý là do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông gia tăng và môi trường lãi suất giảm của các quốc gia lớn ở phương Tây.

Tại Mỹ, xu hướng xuống thang của lạm phát tiếp tục được xác nhận thông qua báo cáo chỉ số lạm phát PCE tháng 8 ra mắt cuối tuần qua. Tại khu vực eurozone, thị trường đang kỳ vọng NHTW châu Âu sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 10. Ngoài ra, Trung Đông ngày càng có nhiều diễn biến “rực lửa” hơn nữa. Khi cuối tuần qua, Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào các vị trí trọng yếu của Hezbollah ở Lebanon, gây ra sự thiệt mạng của thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah.

Tuần này, giới đầu tư vàng sẽ lần đầu được nghe thông điệp mới nhất của Chủ tịch Fed - ông Powell sau lần Fed quyết định cắt giảm 0,5% trong cuộc họp tháng 9. Cuối tuần này, động lực di chuyển chính của giá vàng sẽ là báo cáo được trông đợi nhiều nhất mỗi đầu tháng - bản tin việc làm phi nông nghiệp NFP tháng 9.

Phân tích biểu đồ giá Vàng (GOLD) khung thời gian H1

Nguồn: xStation5

Cuối tuần qua xuất hiện một áp lực chốt lời tương đối đáng kể trong ngắn hạn khiến giá vàng sụt giảm về mốc 2.642 USD/oz. Từ đó, cấu trúc giảm giá cũng đã được hình thành trên khung thời gian H1. Vì vậy, giờ đây những người bán khống có thể tham gia tự tin hơn, ít nhất là trong phiên giao dịch hôm nay.

Khối lượng giao dịch yếu dần cũng ủng hộ quan điểm về một đợt điều chỉnh về các mức giá sâu hơn. Đáng chú ý nhất là cột mốc 2.625 USD - mức đáy quan trọng sau khi hỗ trợ 2.650 USD bị phá vỡ thành công trước đó.

Cũng đừng quên rằng xu hướng trung và dài hạn vẫn đang hướng lên và được ủng hộ bởi nhiều yếu tố vĩ mô, đặt biệt là việc Fed cắt lãi suất. Vì vậy, sau khi áp lực chốt lời qua đi và mức giá trở nên “đủ tốt”, các vị thế mua có khả năng cao sẽ sớm trở lại thị trường với mục tiêu 2.700 USD đang chờ được chinh phục.