GOLD - Thận trọng chờ “bom tấn” Fed?

Vàng lao dốc sau khi thủng mốc hỗ trợ quan trọng

Thị trường kim loại quý đã ghi nhận một đợt bán tháo mạnh mẽ khi giá vàng giao ngay lao dốc 1,84% trong phiên hôm qua, chính thức xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng và chốt phiên ở mức 4.596,9 USD/oz. Đáng chú ý, trong phiên có thời điểm giá đã chạm sát mốc 4.550 USD/oz - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4. Nghịch lý đang diễn ra khi vàng dần mất đi vai trò "vịnh tránh bão" truyền thống dù căng thẳng Mỹ - Iran vẫn leo thang. Thay vào đó, thị trường đang bị chi phối bởi áp lực lạm phát đình trệ khi giá dầu thô tăng thêm 3% sau thông tin Tổng thống Donald Trump bác bỏ đề xuất mở cửa eo biển Hormuz của Iran, kết hợp với việc UAE bất ngờ rút khỏi OPEC. Sự cộng hưởng này khiến chi phí năng lượng tăng vọt, trực tiếp gây sức ép lên triển vọng lãi suất toàn cầu.

Thị trường thận trọng trước thềm quyết định lãi suất của Fed

Tâm lý thận trọng bao trùm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu phiên họp chính sách cuối cùng dưới thời Chủ tịch Jerome Powell. Dữ liệu kinh tế hiện tại đang đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức 4,346% và chỉ số Dollar Index (DXY) lên 98,6 điểm, phản ánh kỳ vọng rằng Fed sẽ duy trì quan điểm "diều hâu" (thắt chặt) để đối phó với lạm phát đang trỗi dậy. Các chuyên gia phân tích từ Zaner Metals nhận định, chính sự bế tắc trong đàm phán hòa bình tại Trung Đông đã gián tiếp đẩy giá vàng xuống mức thấp nhất 4 tuần, do nhà đầu tư lo ngại kịch bản lãi suất cao sẽ kéo dài hơn dự kiến để kìm hãm đà tăng giá hàng hóa do gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng tại Vùng Vịnh.

“Cá mập” vẫn tiếp tục “xả hàng”

Áp lực giảm giá còn được củng cố bởi làn sóng thoái vốn liên tục từ các tổ chức lớn, điển hình là quỹ SPDR Gold Trust. Với việc bán ròng thêm 3,4 tấn vàng trong phiên thứ Ba, quỹ này đã nâng tổng mức xả hàng lên gần 20 tấn chỉ trong vòng hơn một tuần giao dịch, đưa mức nắm giữ xuống còn 1.040,9 tấn. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang cơ cấu lại danh mục để thích nghi với môi trường lợi suất thực tăng cao. Bước sang phiên sáng nay tại thị trường châu Á, cả giá vàng và bạc đều đang trong trạng thái đi ngang, chờ đợi những phát biểu cuối cùng từ Chủ tịch Fed vào chiều tối nay để xác định xu hướng trung hạn cho thị trường tài chính toàn cầu.

Phân tích biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H4

Giá Vàng đã chính thức xuyên thủng mốc 4.660 USD sau nhiều lần kiểm định và chỉ tạm thời chững lại khi chạm vùng 4.550 USD. Áp lực bán hiện vẫn chiếm ưu thế rõ rệt, thể hiện qua khối lượng giao dịch áp đảo, trong khi phe mua tỏ ra khá thận trọng trước xu hướng giảm mạnh. Nếu lực bán tiếp tục gia tăng, khả năng cao đà giảm sẽ còn duy trì trong phiên, với mục tiêu gần nhất quanh khu vực 4.490 USD - vùng hỗ trợ tiềm năng tiếp theo.

Tuy nhiên, một số tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn đang bắt đầu xuất hiện. Trên khung thời gian nhỏ như H1, chỉ báo RSI đã rơi vào vùng quá bán, đồng thời xuất hiện nhiều cây nến rút râu cho thấy lực cầu đang manh nha quay trở lại. Vì vậy, không loại trừ kịch bản giá sẽ tăng mạnh trở lại nếu có tin lớn bất ngờ xảy ra, đặc biệt trong bối cảnh thị trường sắp đón nhận quyết định lãi suất từ Federal Reserve - sự kiện có thể tạo ra biến động lớn và đảo chiều tâm lý thị trường trong ngắn hạn.