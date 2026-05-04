GOLD - Áp lực giảm giá trong ngắn hạn vẫn lớn?

Giá Vàng vẫn chịu áp lực khi giá dầu ở mức cao

Giá vàng khép lại tuần giảm giá thứ hai liên tiếp với mức giảm khoảng 2%, ở mức giá quanh ngưỡng 4.615$ USD/oz trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng tại Vùng Vịnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nghịch lý của thị trường hiện nay nằm ở chỗ, dù xung đột Mỹ - Iran leo thang nhưng vàng không thể phát huy vai trò hầm trú ẩn an toàn, bởi giá dầu duy trì ở mức ba con số đang thổi bùng nỗi lo lạm phát toàn cầu. Sự bế tắc tại eo biển Hormuz không chỉ thắt chặt nguồn cung năng lượng mà còn buộc các ngân hàng trung ương lớn như Fed, ECB, BOE và BOJ đồng loạt chuyển dịch sang trạng thái "diều hâu" hơn. Việc duy trì lãi suất ở mức cao để đối phó với áp lực vật giá đã trực tiếp triệt tiêu động lực tăng trưởng của các tài sản không mang lợi suất như vàng và bạc.

Báo cáo NFP tháng 4 có còn quan trọng?

Về mặt tâm lý chiến lược, giới đầu tư đang rơi vào trạng thái mệt mỏi khi các biến số địa chính trị lấn át hoàn toàn các dữ liệu kinh tế truyền thống. Mặc dù báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 4 sắp được công bố, các nhà phân tích từ Pepperstone và Blue Line Futures tin rằng trọng tâm thị trường vẫn sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến giá dầu thô. Bất kỳ tín hiệu cắt giảm lãi suất nào từ Fed trong tương lai gần dường như đều trở nên xa vời, trừ khi tân Chủ tịch dự kiến - ông Kevin Warsh - có thể đưa ra những lập luận thuyết phục về năng suất lao động nhờ AI hoặc chứng minh được lạm phát chỉ là nhất thời. Sự chuyển giao quyền lực tại Fed cùng với cam kết thắt chặt bảng cân đối kế toán đang tạo ra một "bức tường" kháng cự tâm lý lớn đối với giới đầu tư kim loại quý trong ngắn hạn.

Góc nhìn của các chuyên gia

Nhiều chuyên gia vẫn duy trì cái nhìn lạc quan dài hạn, coi các nhịp điều chỉnh hiện tại là cơ hội tích lũy chiến lược. Niềm tin này dựa trên nhu cầu mua ròng bền bỉ từ ngân hàng trung ương các nền kinh tế mới nổi và môi trường rủi ro hệ thống vẫn ở mức cao. Để lấy lại đà tăng trưởng, vàng cần một cú hích từ việc hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông hoặc một sự bứt phá kỹ thuật vượt trên vùng $4.670$ USD/oz để thu hút dòng tiền quay trở lại.

Phân tích biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H4

Nguồn: xStation5

Nhịp tăng vào cuối tuần trước đã đưa giá Vàng quay lại kiểm định khu vực 4.660 USD/oz, nhưng ngay tại đây áp lực bán lập tức gia tăng, kéo giá điều chỉnh mạnh trở lại. Hiện tại, thị trường đang phản ứng quanh đường xu hướng tăng ngắn hạn - yếu tố then chốt để xác định hướng đi trong thời gian tới.

Nếu giá giữ vững được đường xu hướng này, phe mua sẽ có cơ sở để quay lại kiểm tra vùng 4.660 USD/oz thêm một lần nữa. Ngược lại, nếu đường xu hướng bị phá vỡ, đặc biệt trong kịch bản giá rơi xuống dưới mốc 4.500 USD, áp lực bán có thể gia tăng đáng kể, đẩy giá lùi sâu về khu vực 4.400 USD - tương ứng mức Fibonacci thoái lui 61,8% của nhịp tăng gần nhất.