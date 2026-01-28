Đồng USD lao dốc 🚨

Hợp đồng tương lai Chỉ số Đô la Mỹ (USDIDX) giảm hơn 0,9% trong phiên thứ Ba, trượt xuống dưới mốc 96 và tiến sát mức thấp nhất trong gần bốn năm. Động thái này đánh dấu chuỗi bốn phiên giảm mạnh nhất của đồng USD kể từ tháng 4/2025, thời điểm thị trường định giá những tác động tiêu cực của thuế quan thương mại đối với nền kinh tế Mỹ.

Dữ liệu niềm tin người tiêu dùng của Conference Board công bố hôm qua gây bất ngờ theo hướng tiêu cực, chạm mức thấp nhất kể từ năm 2014. Áp lực lên đồng USD cũng gia tăng trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán rằng Bộ Tài chính Mỹ có thể đang phát đi tín hiệu ủng hộ đồng yên Nhật.

Hệ quả là đồng USD suy yếu rõ rệt so với yên Nhật, euro, bảng Anh và franc Thụy Sĩ. Căng thẳng địa chính trị cùng các tranh chấp kinh tế mà chính quyền mới của Mỹ đang vướng vào - cả với châu Âu lẫn khối BRICS cạnh tranh - đang làm dấy lên thêm những nghi vấn về triển vọng tài khóa của Mỹ. Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ công bố quyết định lãi suất vào ngày mai, với kịch bản cơ sở là giữ nguyên lãi suất.

USDIDX (khung thời gian D1)

Quan sát biểu đồ USDIDX - thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt toàn cầu - có thể thấy đợt giảm hiện tại gần như là hình ảnh phản chiếu theo tỷ lệ 1:1 của xu hướng giảm giai đoạn 2022–2023 về mặt biên độ. Nếu mô hình điều chỉnh 1:1 này lặp lại, vùng 95 thường sẽ là khu vực có khả năng xuất hiện ít nhất một nhịp hồi kỹ thuật. Tuy nhiên, tại thời điểm này, phe bán vẫn đang kiểm soát hoàn toàn thị trường. Chỉ báo RSI đã rơi xuống dưới 25, cho thấy trạng thái quá bán cực độ - điều chưa từng xuất hiện trong nhiều năm qua.

Nguồn: xStation5