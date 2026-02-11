Thị trường nổi bật: USDJPY

Trong bối cảnh vài tháng gần đây, cặp USDJPY đang bắt đầu cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt, cả về mặt kỹ thuật lẫn cơ bản. Sau chuỗi tăng mạnh tiến sát các vùng đỉnh lịch sử, giới đầu tư ngày càng đặt câu hỏi về việc tiếp tục duy trì các vị thế mua USD được tài trợ bằng đồng yên lãi suất thấp. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã phát tín hiệu rút khỏi chính sách tiền tệ siêu nới lỏng, tăng lãi suất và cho thấy sẵn sàng tiếp tục bình thường hóa chính sách. Điều này làm thu hẹp chênh lệch lợi suất giữa Nhật Bản và Mỹ, đồng thời khiến chi phí duy trì chiến lược yen carry trade tăng lên. Trong khi đó, thị trường ngày càng tin rằng Fed sẽ bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất toàn diện trong năm 2026, làm suy giảm sức hấp dẫn của USD như một đồng tiền có lợi suất cao. Điều này cũng phù hợp với bối cảnh chính trị dưới chính quyền Trump, vốn theo hướng gây áp lực khiến USD suy yếu.

Vì vậy, thị trường – vốn trước đây liên tục thử thách các vùng đỉnh của USDJPY – hiện đang ngày càng thoát khỏi các vị thế mua (long). Điều này thể hiện qua việc các nhịp hồi ngày càng yếu và các đợt điều chỉnh giảm diễn ra nhanh hơn sau những tín hiệu ôn hòa từ Mỹ, cũng như việc đà giảm thường tăng tốc khi dữ liệu kinh tế từ Nhật tích cực. Đồng thời, ngày càng nhiều quan điểm cho rằng yen carry trade đang trở thành một “quả bom hẹn giờ”: mỗi lần BoJ phát tín hiệu thắt chặt, trong khi Mỹ tiến gần hơn tới cắt giảm lãi suất, thì rủi ro xảy ra một làn sóng đóng vị thế hàng loạt càng lớn, kéo theo đồng yên tăng giá mạnh.

Chính sự kết hợp giữa một đồng USD bị “làm yếu” về mặt chính trị và một đồng yên đang dần “tan băng” khiến USDJPY không còn là câu chuyện tăng giá rõ ràng. Xét theo triển vọng năm 2026, cặp tiền này ngày càng có khả năng bước vào một đợt điều chỉnh sâu hơn. Tuy nhiên, để kịch bản đó trở thành hiện thực, BoJ cần giữ đúng cam kết tăng lãi suất, điều có thể bị cản trở bởi chính sách kinh tế nới lỏng của Thủ tướng Nhật. Trong ngắn hạn, cặp tiền này có thể biến động mạnh vào khoảng 20:30 giờ VN, thời điểm Mỹ công bố dữ liệu NFP.

Về mặt kỹ thuật, USDJPY hiện đang một lần nữa kiểm tra đường EMA 200 ngày, vốn được xem là rào cản quan trọng của xu hướng tăng dài hạn và cũng từng nhiều lần chặn các nhịp giảm mạnh trước đó. Phản ứng của giá tại vùng này có thể sẽ quyết định xu hướng chủ đạo của cặp tiền trong những tuần tới.

Nguồn: xStation