Đồng USD lao dốc sau khi giá cả tại Mỹ lần đầu giảm trong sáu năm qua

Trước bối cảnh giá năng lượng giảm, nhiều người đã dự báo lạm phát tại Mỹ sẽ hạ nhiệt trong tháng 6. Tuy nhiên, mức giảm thực tế đã gây bất ngờ lớn cho thị trường. Trên cơ sở tháng/tháng, giá cả giảm lần đầu tiên kể từ năm đại dịch 2020, với mức giảm tới 0,4%. Thậm chí quan trọng hơn, lạm phát cơ bản (2,6%), thước đo loại trừ các nhóm giá biến động mạnh như năng lượng và thực phẩm, cũng thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng.

Hình 1: Lạm phát CPI của Mỹ (2005 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 14.07.2026

Dữ liệu cho thấy điều gì?

Nếu việc lạm phát giảm chỉ đến từ giá xăng dầu tại các trạm nhiên liệu (giảm 9,7% so với tháng 5) cùng với mức tăng khiêm tốn của giá thực phẩm (chỉ tăng 0,2% so với tháng trước), thì báo cáo này có thể dễ dàng bị bỏ qua. Trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động như hiện nay, cả hai nhóm này đều có thể làm sai lệch đáng kể nhận định về áp lực lạm phát thực sự.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt là ngay cả khi loại bỏ các thành phần biến động mạnh nhất, giá cả trong tháng 6 vẫn không tăng (lạm phát cơ bản: 0,0% m/m). Hơn nữa, nhiều lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, quần áo và thị trường xe đã qua sử dụng còn ghi nhận mức giảm giá.

Hình 2: Đóng góp của các nhóm ngành vào lạm phát CPI của Mỹ [y/y] (2018 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 14.07.2026

Thị trường bớt tin vào khả năng Mỹ tăng lãi suất

Bất ngờ lớn này ngay lập tức khiến thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed. Do căng thẳng leo thang gần đây giữa Mỹ và Iran, vào đầu tuần, nhà đầu tư từng định giá khả năng FOMC sẽ tăng lãi suất hai lần trước cuối năm. Hiện nay, kịch bản cơ sở đã quay trở lại chỉ còn một lần tăng lãi suất. Xác suất tăng lãi suất ngay trong tháng 9 đã giảm xuống khoảng 66%.

Đồng USD giảm, Nasdaq tăng

Đây chính là yếu tố chủ chốt khiến đồng USD suy yếu. Cặp EUR/USD tăng 0,6% và quay trở lại vùng giá ghi nhận vào cuối tuần trước (1,145).

Kỳ vọng Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ ít quyết liệt hơn cũng tự nhiên hỗ trợ thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số Nasdaq 100 hiện tăng 0,9%.

Biến động mạnh vẫn chưa kết thúc?

Phía trước là báo cáo đầu tiên của Kevin Warsh trước Quốc hội Mỹ. Hôm nay lúc 21:00, Chủ tịch FOMC sẽ trả lời chất vấn của Hạ viện. Cùng thời điểm ngày mai, ông sẽ điều trần trước Thượng viện. Trong lịch sử, ngày điều trần đầu tiên thường là thời điểm thị trường biến động mạnh nhất.

Nhiều khả năng Warsh sẽ được chất vấn về kế hoạch đưa lạm phát trở lại mục tiêu. Ông cũng sẽ phải giải thích việc từ bỏ forward guidance (định hướng chính sách trong tương lai). Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng nhất có thể sẽ là cách tiếp cận của ông đối với nền kinh tế và chính sách tiền tệ khác gì so với quan điểm của Tổng thống Trump. Điều này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh những lo ngại về việc Fed đánh mất tính độc lập vẫn đang tiếp diễn.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst, XTB