🗽 US500 lập đỉnh lịch sử mới

Chứng khoán Mỹ tiếp tục thu hút dòng tiền khi nhà đầu tư tập trung vào mùa báo cáo lợi nhuận lập kỷ lục, sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang diễn ra. Mặc dù Tehran chưa chính thức phát tín hiệu sẵn sàng từ bỏ các biện pháp quân sự, thị trường dường như đã dần thích nghi với thực tế địa chính trị mới tại Trung Đông. Phát biểu của ông Trump được xem là tín hiệu cho thấy cả hai bên có thể từng bước hướng tới giảm leo thang căng thẳng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào mùa thu năm nay. Trong bối cảnh đó, giá dầu giảm cùng lợi suất trái phiếu đi xuống đang tạo thêm động lực tích cực cho các chỉ số chứng khoán.

Mùa báo cáo lợi nhuận quý II tại Mỹ tiếp tục vượt xa ngay cả những kỳ vọng lạc quan nhất. Lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 hiện được dự báo sẽ tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn rất nhiều so với mức khoảng 23% được dự báo vào cuối tháng 6.

Nếu dự báo này trở thành hiện thực, đây sẽ là quý có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất kể từ quý IV/2021, khi lợi nhuận doanh nghiệp tăng hơn 91% so với cùng kỳ. Ngay cả khi loại bỏ tác động từ Alphabet và Amazon, tăng trưởng lợi nhuận của S&P 500 vẫn được ước tính đạt 28,8%, mức cao nhất trong vòng 5 năm.

Phần lớn doanh nghiệp không chỉ vượt kỳ vọng của Phố Wall mà còn khiến các nhà phân tích phải nâng dự báo lợi nhuận cho toàn bộ chỉ số S&P 500. Theo dữ liệu của FactSet tính đến ngày 31/7: 86% doanh nghiệp trong S&P 500 công bố EPS vượt kỳ vọng. 77% doanh nghiệp vượt dự báo doanh thu. 9/11 nhóm ngành đã được điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận nhờ kết quả kinh doanh tích cực hơn kỳ vọng và các ước tính EPS cao hơn.

Đối với quý III, 34 doanh nghiệp đã nâng triển vọng lợi nhuận, trong khi chỉ 20 doanh nghiệp đưa ra dự báo tiêu cực. Hiện tại, S&P 500 đang giao dịch với P/E dự phóng khoảng 19,6 lần, thấp hơn mức trung bình 5 năm (19,9 lần) và chỉ nhỉnh hơn nhẹ so với mức trung bình 10 năm (19,0 lần). Trong bối cảnh biên lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện, kết quả kinh doanh tiếp tục tích cực và chỉ số đang giao dịch quanh vùng đỉnh lịch sử, định giá hiện tại vẫn chưa được xem là quá đắt đỏ.