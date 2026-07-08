Đồng USD lấy lại sức mạnh: Căng thẳng mới tại Trung Đông khiến thị trường tiền tệ biến động

Thị trường ngoại hối đã chuyển sang trạng thái phòng thủ sau khi xung đột giữa Iran và Hoa Kỳ bất ngờ leo thang. Cuộc tấn công của Iran nhằm vào các tàu thương mại tại Eo biển Hormuz đã chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng trước đó. Kết quả là, phần bù rủi ro địa chính trị đã quay trở lại thị trường ngoại hối, khiến dòng vốn rút khỏi hầu hết các đồng tiền và chuyển sang đồng USD.

Dòng thời gian leo thang: Bản ghi nhớ đã sụp đổ như thế nào?

Diễn biến leo thang mới nhất diễn ra theo chuỗi sự kiện sau:

Ký kết bản ghi nhớ: Tháng trước, Hoa Kỳ và Iran đạt được một thỏa thuận tạm thời kéo dài 60 ngày. Thỏa thuận này đảm bảo tàu thuyền được đi lại an toàn và miễn phí qua Eo biển Hormuz, đổi lại Mỹ tạm thời đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Iran và khởi động đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.

Iran tấn công tàu thương mại (khởi đầu leo thang): Iran đã vi phạm thỏa thuận khi tấn công ba tàu thương mại đang đi qua Eo biển Hormuz, trong đó có một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Mỹ đáp trả: Để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại, lực lượng Mỹ tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào hơn 80 mục tiêu trên lãnh thổ Iran. Washington đồng thời khôi phục ngay lập tức các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

Iran phản công: Tehran đáp trả bằng một làn sóng tấn công mới, lần này nhằm vào các mục tiêu tại Bahrain và Kuwait.

Chính thức chấm dứt lệnh ngừng bắn: Phát biểu với báo giới tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara, Donald Trump đã chấm dứt mọi suy đoán khi tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn đã kết thúc ("theo quan điểm của tôi thì nó đã kết thúc"). Tổng thống Mỹ chỉ trích gay gắt giới lãnh đạo Iran, gọi họ là "lũ cặn bã" và "những kẻ dối trá", gần như loại bỏ khả năng nối lại con đường ngoại giao trong ngắn hạn.

Thị trường ngoại hối đảo chiều: Tâm lý né tránh rủi ro gây áp lực lên các đồng tiền thị trường mới nổi

Các đồng tiền của thị trường mới nổi là nhóm chịu thiệt hại nặng nề nhất trong phiên hôm nay, nhanh chóng đánh mất phần lớn thành quả tăng giá tích lũy trong nhiều tuần qua khi tình hình địa chính trị còn tương đối yên ổn.

Đồng forint Hungary là đồng tiền yếu nhất trong ngày (EUR/HUF: +0,85%, USD/HUF: +1,0%), giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng so với euro và ba tháng so với USD. Tuy nhiên, forint bước vào giai đoạn căng thẳng mới tại Trung Đông từ vị thế khá mạnh, sau khi từng đạt mức cao nhất nhiều năm nhờ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư sau chiến thắng của đảng của Peter Magyar trong cuộc bầu cử quốc hội. Đối với HUF, diễn biến hiện tại có thể được xem là một đợt điều chỉnh hợp lý sau khi phần lớn các yếu tố tích cực đã được phản ánh vào giá. Để tiếp tục tăng giá, đồng tiền này nhiều khả năng sẽ cần những cải thiện mang tính cấu trúc hơn trong nền kinh tế Hungary, đặc biệt là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Bên cạnh forint, đồng rand Nam Phi (USD/ZAR: +0,6%, EUR/ZAR: +0,4%) và đồng rupee Ấn Độ (USD/INR: +0,5%) cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Ấn Độ phụ thuộc trực tiếp vào các chuyến hàng dầu thô đi qua Eo biển Hormuz, trong khi Nam Phi phụ thuộc nhiều vào các sản phẩm dầu tinh chế. Trong khi đó, đồng zloty Ba Lan giảm khoảng 0,3% so với cả euro và USD.

Biểu đồ 1: Tỷ giá EUR/HUF và USD/HUF (màu vàng)

Nguồn: xStation5

EUR/USD: Phe bán giành lại ưu thế

Sự gia tăng tâm lý né tránh rủi ro cũng gây áp lực lên toàn bộ nhóm tiền tệ G10. Hai ngoại lệ đáng chú ý là: Đồng đô la New Zealand (NZD), được hỗ trợ bởi việc Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) nâng lãi suất lên 2,50% cùng các phát biểu mang lập trường cứng rắn của Thống đốc RBNZ. Đồng krone Na Uy (NOK), tiếp tục hưởng lợi từ đà tăng trở lại của giá dầu.

Việc xung đột tại Trung Đông bùng phát trở lại đã xóa sạch toàn bộ mức tăng của EUR/USD trong một tuần qua. Cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất thế giới đã giảm khoảng 0,4% kể từ hôm qua và, mặc dù giao dịch tương đối đi ngang trong hôm nay, vẫn dễ bị tổn thương trước nguy cơ giảm sâu hơn. Điều này càng đúng khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhiều khả năng sẽ không đưa ra những phát biểu mang tính "diều hâu" đủ mạnh để hỗ trợ đồng euro.

Các nhà giao dịch quyền chọn cũng đang ngày càng phòng ngừa khả năng EUR/USD tiếp tục giảm. Chỉ báo Risk Reversal kỳ hạn một tháng đã duy trì dưới mức 0 gần như liên tục kể từ tháng 3/2026, cho thấy nhu cầu đối với quyền chọn bán (put) trên EUR/USD lớn hơn nhu cầu đối với quyền chọn mua (call). Nói cách khác, các nhà đầu tư đang ưu tiên các hợp đồng giúp bảo vệ trước nguy cơ đồng euro tiếp tục suy yếu.

Biểu đồ 2: Chỉ báo Risk Reversal kỳ hạn 1 tháng của EUR/USD và tỷ giá giao ngay EUR/USD

Nguồn: Bloomberg Finance LP

Mặt khác, diễn biến trên thị trường trái phiếu có thể mang lại sự hỗ trợ mang tính nền tảng cho EUR/USD. Lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 2 năm đã tăng mạnh hơn đáng kể (khoảng +10 điểm cơ bản) so với trái phiếu Mỹ cùng kỳ hạn, phản ánh việc khu vực đồng euro nhạy cảm hơn nhiều trước nguy cơ giá năng lượng tăng kéo dài. Nếu căng thẳng quân sự tiếp tục duy trì trong thời gian dài, ECB có thể buộc phải chuyển sang lập trường cứng rắn hơn đối với lạm phát. Ngay cả khi không nâng thêm lãi suất, sự thay đổi trong thông điệp chính sách này cũng có thể giúp EUR/USD bảo vệ vùng hỗ trợ quanh mốc 1,1400.

Biểu đồ 3: EUR/USD và chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu chính phủ Đức và Mỹ kỳ hạn 2 năm

Nguồn: Bloomberg Finance LP