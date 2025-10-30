Đồng USD phục hồi khi kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12 hạ nhiệt 💵

Trong buổi họp báo, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết các cuộc thảo luận giữa các thành viên FOMC diễn ra rất căng thẳng, với nhiều ý kiến bất đồng đáng kể. Ông nhấn mạnh rằng quyết định về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 chưa được định sẵn. Mặc dù tuyên bố chính thức của Fed có thể được xem là mang tính “nới lỏng” (dovish) — đặc biệt là sau việc chấm dứt chương trình thắt chặt định lượng (QT) — sự không chắc chắn xung quanh cuộc họp tháng 12 đã khiến đồng USD tăng giá mạnh. Hiện tại, thị trường chỉ còn đánh giá xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 khoảng 70%, giảm từ 90% trước đó.

Biểu đồ cặp tiền EURUSD (khung thời gian M15)

Sau khi Powell bày tỏ nghi ngờ về khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 12, tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn. Các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm từ 0,50% đến 1,00%, trong khi đồng USD tăng mạnh. Cặp EURUSD giảm 0,50%, rơi trở lại dưới mức 1.1600.