Đồng USD đang ghi nhận mức giảm mạnh so với toàn bộ các đồng tiền trong nhóm G10 trong phiên hôm nay (USDIDX: -0,6%), nhanh chóng xóa đi khoảng một nửa mức tăng của tháng trước.

Nguồn: xStation5

Sự quay trở lại của chiến lược giao dịch mang tên “Sell America” xuất phát từ việc căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu bất ngờ leo thang:

Donald Trump đã tuyên bố áp thêm thuế quan 10% đối với các quốc gia đã triển khai lực lượng quân sự tới Greenland. Thuế sẽ được áp dụng cho tất cả hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ từ ngày 1/6 và duy trì cho đến khi Mỹ hoàn tất một thỏa thuận về việc “mua lại toàn bộ Greenland”.

Tối hậu thư của Tổng thống Mỹ đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông Macron kêu gọi EU sử dụng “vũ khí thương mại” – Cơ chế Chống Cưỡng ép (Anti-Coercion Instrument) – cho phép Liên minh châu Âu dễ dàng áp đặt các biện pháp thuế trả đũa đối với Mỹ.

Nghị viện châu Âu cũng phản ứng trước những phát ngôn của Trump bằng cách tạm dừng phê chuẩn hiệp định thương mại đã được ký giữa EU và Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Căng thẳng leo thang đã dẫn đến một phiên giao dịch tiêu cực ở cả hai bờ Đại Tây Dương, tuy nhiên đồng USD vẫn là bên chịu thiệt hại lớn nhất. Áp lực còn gia tăng bởi sự hỗn loạn xoay quanh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã làm rạn nứt nội bộ Đảng Cộng hòa, với một số nghị sĩ đe dọa chặn việc bổ nhiệm Chủ tịch Fed mới cho đến khi cuộc điều tra bị hủy bỏ.

Về lý thuyết, sự phản đối từ chính đảng của ông Trump có thể đóng vai trò như một cơ chế “giảm thiệt hại”, nhưng việc thiếu rõ ràng về tương lai lãnh đạo của Fed, cùng với nguy cơ chiến tranh thương mại, đang tiếp tục kéo tâm lý thị trường đi xuống. Trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng bị bán tháo, đẩy lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 5 điểm cơ bản.

Xung đột giữa Trump và Powell sẽ tiếp tục là yếu tố gây áp lực chính lên đồng USD trong ngắn hạn. Dù vậy, sự cải thiện liên tục của các dữ liệu kinh tế Mỹ (sự phục hồi của các chỉ số ISM khu vực, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm) có thể hỗ trợ kỳ vọng về một Fed cứng rắn hơn, từ đó nâng đỡ đồng bạc xanh. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thị trường ngoại hối đang tái hiện lại kịch bản hậu “Liberation Day”: dòng vốn rút khỏi USD và chuyển sang euro và franc Thụy Sĩ.