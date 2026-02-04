Đồng USD tăng nhẹ sau cuộc điện đàm giữa Trump và Tập Cận Bình 💸

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã có một cuộc điện đàm “dài và kỹ lưỡng” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó thảo luận về thương mại, chiến tranh Nga–Ukraine và căng thẳng liên quan đến Iran và Đài Loan. Ông Trump nhắc lại cuộc gặp hồi tháng 4 tại Bắc Kinh và tái khẳng định cam kết của Trung Quốc trong việc mua đậu nành Mỹ theo thỏa thuận ký vào tháng 10, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương bền chặt.

Cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh lệnh “đình chiến” thương mại vẫn mong manh sau cuộc chiến thương mại năm ngoái, vốn từng gây xáo trộn thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu. Trump bày tỏ lạc quan rằng ba năm còn lại trong nhiệm kỳ của ông có thể mang lại những kết quả tích cực. Cuộc gọi cũng diễn ra ngay sau cuộc thảo luận qua video giữa ông Tập và Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho thấy sự phối hợp địa chính trị rộng hơn.

Giọng điệu tích cực của cuộc đối thoại đã hỗ trợ đồng USD khi lo ngại địa chính trị phần nào hạ nhiệt. Đồng bạc xanh còn được củng cố thêm nhờ Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người tái khẳng định cam kết theo đuổi chính sách “đồng USD mạnh”. Lập trường này tạo ra một đối trọng quan trọng trên thị trường so với những phát biểu trước đây của Donald Trump, khi ông từng thể hiện mong muốn đồng tiền yếu hơn nhằm hỗ trợ sản xuất trong nước.

USDIDX (khung thời gian H4)

Chỉ số USD đang bị kẹt trong vùng đi ngang hẹp, dao động giữa mức thoái lui Fibonacci 61,8% và 78,6% của nhịp giảm gần nhất (97,16–97,66). Diễn biến giá ngày càng bị nén giữa hai đường trung bình động hàm mũ: EMA 24 phiên (màu tím nhạt) và EMA 120 phiên (màu tím đậm). Nếu chỉ số bứt phá lên trên EMA dài hạn, sau đó EMA ngắn hạn tạo giao cắt tăng, kịch bản này có thể mở đường để USD Index lấp khoảng trống (gap) lớn hình thành vào ngày 23/1.

Nguồn: xStation5