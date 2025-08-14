Đọc thêm

Đồng USD tăng vọt trước áp lực lạm phát📈

21:35 14 tháng 8, 2025

🏛️ Khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 giảm nhẹ sau khi dữ liệu lạm phát PPI được công bố

Lạm phát giá sản xuất tại Mỹ bất ngờ tăng mạnh trở lại (PPI cốt lõi: +3,7% so với dự báo 2,9%), trong khi số liệu tháng trước cho thấy tác động hạn chế của thuế quan lên giá hàng hóa sản xuất.

Áp lực tăng giá mạnh nhất ghi nhận ở lĩnh vực thực phẩm (rau củ: +39%), dầu sưởi và sản phẩm chưng cất (+15%), cùng nhiên liệu diesel (+12%). Tác động từ thuế quan cũng xuất hiện ở những mặt hàng như thép và sắt vụn (+4,5%) cũng như thiết bị điện tử (+5%).

Nguồn: XTB Research

Bức tranh chung về mức đóng góp của từng nhóm hàng cho thấy áp lực giá đang gia tăng trong lĩnh vực công nghiệp, nơi các sản phẩm dần trở thành nguồn lạm phát mới tại Mỹ. Trước đây, dịch vụ là động lực chính của lạm phát, nhưng chi phí nguyên liệu leo thang và lo ngại về chuỗi cung ứng — đặc biệt sau khi áp thuế — có thể sớm lan sang giá của nhiều loại hàng hóa.

Theo thị trường hoán đổi lãi suất, nhà đầu tư không thay đổi đáng kể kỳ vọng cho cuộc họp Fed vào tháng 9, bất chấp những bất ngờ từ số liệu PPI. Hiện tại, xác suất Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản được ước tính ở mức 94%, so với 98% trước báo cáo.

Cặp tiền EUR/USD (khung thời gian H1) ghi nhận một đợt giảm giá mạnh và đang kiểm tra đường trung bình động hàm mũ 200 kỳ (đường màu vàng trên biểu đồ), vốn có thể đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, đà giảm ban đầu đã nhanh chóng bị chặn lại, cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa hoàn toàn thay đổi kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9 — một yếu tố ôn hòa đối với đồng USD. Nguồn: xStation5

