Dòng vốn chuyển sang nhóm cổ phiếu công nghệ châu Âu 💸🔎

Tâm lý trên các thị trường chứng khoán châu Âu vẫn trái chiều vào cuối tuần. Chỉ số Euro Stoxx 50 giảm 0,40%, DAX của Đức tăng 0,10%, và nhìn chung các biến động đều nằm trong biên độ ±0,40%.
Tâm lý thị trường châu Âu ngày càng bị chi phối bởi ngành công nghệ, hiện tăng 11,8% từ đầu năm (YTD). Điều này khiến công nghệ trở thành ngành có hiệu suất tốt thứ hai, chỉ sau nhóm tài nguyên cơ bản, và vượt trội rõ rệt so với cổ phiếu công nghệ Mỹ, vốn đang trong giai đoạn tích lũy.
Các công ty như ASML, ASM International và BE Semiconductor chiếm gần 40% chỉ số Stoxx 600 Technology và đã tạo ra gần 90% mức tăng của toàn ngành trong năm nay.
Sự lạc quan tiếp tục được củng cố nhờ TSMC, khi công ty đưa ra định hướng chi tiêu vốn (capex) rất mạnh, hỗ trợ kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng bền vững của các đối tác trong chuỗi cung ứng. Nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới dự báo capex tăng khoảng 30% trong năm 2026, cùng với mức chi tiêu tăng mạnh trong ba năm tiếp theo.
Việc TSMC xác nhận nhu cầu mạnh mẽ trong báo cáo kết quả kinh doanh là tín hiệu tích cực rõ ràng đối với các nhà cung cấp thiết bị sản xuất bán dẫn và trung tâm dữ liệu của châu Âu. Nhu cầu đối với công cụ sản xuất được kỳ vọng sẽ duy trì mạnh mẽ sau năm 2026, đặc biệt khi các nhà máy mới đi vào hoạt động và các hạn chế về công suất vật lý dần được giải quyết.
Morgan Stanley đã nâng giá mục tiêu của ASML lên 1.400 EUR (từ khoảng 1.165 EUR hiện tại, tương đương tiềm năng tăng khoảng 20%). Đây là một trong những mức định giá cao nhất trên thị trường. Ngân hàng này kỳ vọng dòng đơn hàng mạnh trong 2–3 quý tới, với triển vọng tăng trưởng được cải thiện có thể kéo dài ít nhất đến năm 2027.
Đợt tăng hiện tại đánh dấu sự đảo chiều so với giai đoạn suy yếu trước đó của các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn châu Âu, những doanh nghiệp từng tụt hậu so với các đối thủ Mỹ ở giai đoạn đầu của làn sóng AI.
Định giá của các công ty công nghệ châu Âu đang dần bắt kịp Mỹ. ASML hiện giao dịch ở mức khoảng 43 lần lợi nhuận dự phóng, so với mức trung bình 10 năm khoảng 29–31 lần. Chỉ số Stoxx 600 Technology được định giá khoảng 27 lần lợi nhuận dự phóng, tương đối ngang bằng với Mỹ.
Thị trường toàn cầu cho thấy tâm lý trái chiều: hợp đồng tương lai US100 và US500 tăng nhẹ, trong khi chứng khoán châu Á đã đạt mức cao kỷ lục sau kết quả của TSMC.
Trên thị trường hàng hóa, giá dầu nhích lên khoảng 59,80 USD/thùng, trong khi kim loại quý như vàng và bạc ghi nhận mức giảm nhẹ.
Nhà đầu tư cũng có thể chú ý đến cổ phiếu năng lượng sạch châu Âu sau khi một tòa án Mỹ cho phép Equinor nối lại việc xây dựng một trang trại điện gió ngoài khơi quy mô lớn gần New York.
