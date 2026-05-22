🔎Dữ liệu doanh số bán lẻ yếu từ Anh, kịch bản nào cho cặp tiền GBPUSD?

Doanh số bán lẻ của Anh (YoY) đạt 0,0% so với kỳ vọng 1,3% và mức trước đó là 1,7%, cho thấy sự chậm lại rõ rệt trong chi tiêu tiêu dùng. Trên cơ sở hàng tháng, doanh số bán lẻ giảm 1,3%, trong khi thị trường chỉ kỳ vọng mức giảm 0,6%. Kỳ trước ghi nhận mức tăng 0,7%.
Doanh số bán lẻ lõi (MoM), không bao gồm nhiên liệu, giảm 0,4% so với kỳ vọng giảm 0,3%, sau khi tăng 0,2% trước đó. Trong khi đó, doanh số bán lẻ lõi theo năm giảm 1,1%, trong khi dự báo đồng thuận cho rằng sẽ tăng 1,7%, cho thấy nhu cầu tiêu dùng tại nền kinh tế Anh yếu hơn đáng kể.
GBPUSD (H1)
Quan sát biểu đồ GBPUSD, phản ứng của thị trường hiện vẫn tương đối hạn chế. Tuy nhiên, “cable” rõ ràng đang gặp khó khăn trong việc duy trì động lực tăng giá, trong khi dữ liệu yếu từ Anh đang hỗ trợ cho kịch bản giảm giá. Chúng ta cũng có thể nhận thấy mô hình tam giác đối xứng tiềm năng - nếu cặp tiền giảm xuống dưới 1,34, kịch bản phá vỡ xuống dưới có thể ngày càng trở nên khả thi hơn, với các vùng hỗ trợ đầu tiên quanh 1,337 và 1,33. Ngược lại, một đợt tăng vượt 1,344 có thể đảo ngược động lực giảm giá hiện tại.
Nguồn: xStation5
