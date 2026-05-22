Quyết định của Trump về việc triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan có ý nghĩa gì?

Thị trường chứng khoán Ba Lan đã nhận được một động lực tăng mới, khi hợp đồng tương lai W20 tăng khoảng 0,8% hôm nay trước giờ mở cửa thị trường cơ sở. Trong khi cổ phiếu trên phần lớn thị trường châu Âu đang giao dịch trái chiều, một yếu tố quan trọng hỗ trợ tâm lý tại Ba Lan dường như là quyết định của Donald Trump triển khai thêm 5.000 binh sĩ Mỹ tới nước này.

Trước đó, Mỹ đã rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức, mặc dù hiện vẫn chưa rõ liệu thông báo lần này có liên quan đến chính các đơn vị đó hay là một đợt triển khai hoàn toàn mới. Sự không chắc chắn xung quanh kịch bản này đã kéo dài trong vài ngày sau khi Lầu Năm Góc ban đầu tạm dừng các kế hoạch luân chuyển binh sĩ liên quan đến Ba Lan.

Theo thỏa thuận mới, Ba Lan sẽ trở thành quốc gia có lực lượng quân sự Mỹ đồn trú lớn thứ hai tại châu Âu. Hiện tại, Đức có khoảng 30.000 binh sĩ Mỹ, so với khoảng 12.000 tại Ý và 10.000 tại Vương quốc Anh.

Đối với các nhà đầu tư toàn cầu, quyết định như vậy có thể được xem là tín hiệu cho thấy cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với an ninh quốc phòng của Ba Lan, mối quan hệ liên minh quân sự vững chắc và là một đảm bảo an ninh quan trọng cho quốc gia này. Một bước tiến tiếp theo có thể cải thiện đáng kể tâm lý thị trường sẽ là việc thành lập một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại Ba Lan. Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã cho biết ông dự định thúc đẩy ý tưởng này trong các cuộc thảo luận với Donald Trump.

Mặc dù Tổng thống Mỹ đã đưa ra thông báo, các chi tiết liên quan đến việc triển khai thêm 5.000 binh sĩ Mỹ hiện vẫn chưa được công bố.