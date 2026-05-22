Tóm tắt thị trường: Nasdaq tiếp tục tăng, hỗ trợ chứng khoán châu Âu và châu Á

Chứng khoán châu Á nối dài đà tăng sang phiên thứ hai liên tiếp, được hỗ trợ bởi dòng tiền luân chuyển vào các công ty liên quan đến AI và tâm lý vẫn khá tích cực trên Phố Wall. Chỉ số MSCI Asia tăng khoảng 1%, dẫn đầu là Nikkei của Nhật Bản với mức tăng 2,7%.
Tín hiệu mạnh nhất đến từ SoftBank, khi cổ phiếu tăng vọt 11% nhờ kỳ vọng liên quan đến mức độ tiếp xúc của công ty với hạ tầng AI. Lenovo chạm mức cao nhất tại Hong Kong trong 26 năm sau kết quả tích cực ở các mảng liên quan đến AI.
Tâm lý tích cực cũng lan rộng ra ngoài châu Á: hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 0,4%, trong khi các chỉ số châu Âu đang hướng tới một phiên mở cửa tăng điểm.
Các yếu tố địa chính trị vẫn phần nào hạn chế khẩu vị rủi ro, dù giá dầu Brent đã giảm xuống dưới 102 USD/thùng bất chấp các tín hiệu từ Iran cho thấy lập trường đàm phán cứng rắn hơn liên quan đến eo biển Hormuz và sự hiện diện của uranium làm giàu trong nước.
Giá vàng giảm về gần 4.540 USD/ounce, cho thấy hoạt động chốt lời một phần dù căng thẳng địa chính trị vẫn còn hiện hữu. Đồng yên tiếp tục suy yếu quanh mốc 159 JPY/USD sau khi dữ liệu lạm phát quan trọng của Nhật Bản thấp hơn kỳ vọng.
Chỉ số niềm tin tiêu dùng GfK của Đức đạt -29,8 điểm, cải thiện so với mức -33,3 trước đó và tốt hơn dự báo đồng thuận là -34. Trong khi đó, tăng trưởng GDP quý 1 cuối cùng của Đức được xác nhận ở mức 0,3% theo quý, phù hợp với kỳ vọng và ngang bằng tốc độ của quý trước.
Donald Trump đã quyết định điều thêm 5.000 binh sĩ Mỹ tới Poland.
OpenAI tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu doanh thu so với Anthropic trong quý đầu tiên, tạo ra khoảng 5,7 tỷ USD doanh thu - cao hơn khoảng 1 tỷ USD so với đối thủ chính, theo thông tin từ The Information.
Tuy nhiên, Anthropic vẫn đang tăng trưởng rất nhanh. Doanh thu thường niên hóa của công ty gần đây đã tiến sát 45 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với khoảng 25 tỷ USD được báo cáo của OpenAI.
Anthropic cũng kỳ vọng quý hai rất tích cực, với doanh thu dự kiến tăng gấp đôi lên 11 tỷ USD và lợi nhuận dự phóng đạt khoảng 600 triệu USD. Cả hai công ty được cho là đang lên kế hoạch IPO trong năm nay.
Biểu đồ US100 (H1)
Hợp đồng tương lai Nasdaq đã quay trở lại trên mốc 29.550 sau một nhịp điều chỉnh ngắn, với phe mua nhiều khả năng đang chuẩn bị cho một nỗ lực chinh phục các đỉnh lịch sử mới. Chỉ số này hiện đã vượt trở lại phía trên cả hai đường trung bình động hàm mũ theo giờ, cho thấy động lượng đang cải thiện, trong khi RSI dao động gần mức 60 - vẫn còn khá xa vùng quá mua cực đoan. Vùng hỗ trợ quan trọng hiện nằm trong khu vực 29.100–29.000 điểm, trong khi kháng cự lớn có thể xuất hiện quanh vùng tâm lý 29.750 điểm (đỉnh gần đây) và mốc tròn 30.000 điểm.
