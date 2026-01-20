Dữ liệu thị trường lao động trái chiều từ Anh và Đức: Chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm mạnh hơn dự kiến.

Thay đổi việc làm tại Vương quốc Anh chỉ đạt gần 18.000 việc làm, so với dự báo gần 19.000 và gần 20.000 trong báo cáo trước. Tuy nhiên, con số đã được điều chỉnh theo mùa lại cho thấy mức giảm lớn hơn nhiều, ở mức -43.000, so với dự báo -20.000 và mức -38.000 trước đó. Tăng trưởng tiền lương hàng năm đạt 4,7% so với cùng kỳ, cao hơn một chút so với dự báo 4,6% và không đổi so với số liệu trước đó. Dữ liệu lạm phát PPI của Đức cho thấy mức giảm -2,5% so với cùng kỳ, so với dự báo -2,4%. Trên cơ sở hàng tháng, con số thực tế trùng với dự báo ở mức -0,2%, với tốc độ giảm giá tăng nhanh hơn so với mức 0,0% trước đó.
Nguồn: xStation5
