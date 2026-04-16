Dữ liệu vĩ mô Mỹ mạnh: số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn kỳ vọng, Philly Fed tăng mạnh

Số đơn lần đầu: 207K (dự báo: 213K; trước đó: 218K)

Số đơn tiếp tục: 1.818K (dự báo: 1.810K; trước đó: 1.787K)

Chỉ số sản xuất Philadelphia Fed (tháng 4): 26,7 (dự báo: 10,3; trước đó: 18,1)

Các số liệu về trợ cấp thất nghiệp của Mỹ đang phát đi những tín hiệu rất trái chiều. Số đơn lần đầu thấp hơn rõ rệt so với kỳ vọng, cho thấy sức mạnh ngắn hạn của thị trường lao động. Tuy nhiên, số đơn tiếp tục lại tăng trở lại và cao hơn dự báo.

Điều này cho thấy thị trường có thể đang tập trung vào sự ổn định ngắn hạn của thị trường lao động, duy trì tâm lý lạc quan trong khi bỏ qua dấu hiệu suy yếu mang tính cấu trúc dần dần. Những dữ liệu này nhiều khả năng sẽ gây khó khăn trong việc diễn giải cho cả Cục Dự trữ Liên bang (Fed) lẫn giới đầu tư.

Đồng thời, chỉ số sản xuất Philadelphia Fed gây bất ngờ tích cực. Trong vài tháng gần đây, khu vực sản xuất dường như đang có xu hướng cải thiện chậm nhưng ổn định. Phản ứng của thị trường nhìn chung vẫn hạn chế.

EURUSD (M1)



Nguồn: xStation5