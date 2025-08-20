Đường tăng 2% và đang cố gắng đảo ngược xu hướng 📈

Hợp đồng tương lai đường (SUGAR) trên sàn ICE đã tăng hơn 2% trong hôm nay, trở thành mặt hàng nông nghiệp có hiệu suất tốt nhất. Dữ liệu Cam kết của các nhà giao dịch (CoT) từ ngày 12 tháng 8 cho thấy sự giảm nhẹ trong các vị thế bán khống đầu cơ, cho thấy thị trường có thể đang bước vào giai đoạn “kiểm tra sức mạnh” của xu hướng giảm.

Thu hoạch ở Brazil vẫn là yếu tố thúc đẩy chính cho thị trường. UNICA, hiệp hội công nghiệp đường lớn nhất nước này, tuần trước đã báo cáo rằng sản lượng đường tại khu vực Trung-Nam trong tháng 7 đã giảm 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, trong nửa cuối tháng 7, tỷ lệ mía được phân bổ cho sản xuất đường đã tăng lên 54,10% so với 50,32% một năm trước. Sự thay đổi này đã góp phần làm giá suy yếu vào đầu tuần, nhưng thị trường hiện đang phục hồi trên cơ sở “kỹ thuật” sau khi đạt mức thấp nhất trong nhiều năm.

Tại Ấn Độ—một trong những nhà sản xuất mía lớn nhất thế giới—mùa thu hoạch mới bắt đầu trong vòng chưa đầy hai tháng, với các dự báo chỉ ra vụ mùa bội thu, làm gia tăng sự không chắc chắn về khả năng duy trì đà phục hồi. Nguồn cung đường bổ sung từ Thái Lan cũng được kỳ vọng sẽ đổ vào thị trường vào cuối năm nay. Hiện tại, cán cân cung-cầu có vẻ ổn định, cho thấy giá có thể đi ngang trong khi chờ đợi một chất xúc tác mạnh mẽ hơn.

SUGAR (khung D1)

Trên biểu đồ D1, giá đã hình thành các đáy cao hơn trong vài tuần, với hợp đồng đang tiến gần đến việc kiểm tra đường EMA50 (đường màu cam). Vùng kháng cự ngắn hạn quan trọng hiện ở mức khoảng 17 USD (theo diễn biến giá).

Nguồn: xStation5

Phân tích báo cáo CoT (ngày 12 tháng 8)

Các nhà kinh doanh thương mại – Các nhà sản xuất và chế biến vẫn duy trì vị thế phòng hộ mạnh mẽ. Điều này thể hiện rõ qua sự gia tăng mạnh của các vị thế bán khống (+14.5k), báo hiệu một nỗ lực mạnh mẽ hơn để bảo vệ sản lượng tương lai trước khả năng giá giảm. Vị thế ròng của họ vẫn ở mức mua nhẹ (~+26k hợp đồng), nhưng sự chuyển dịch sang phòng hộ mạnh hơn là rõ ràng. Đối với thị trường, điều này cho thấy các bên tham gia thị trường vật chất không kỳ vọng giá sẽ tăng mạnh và đang tập trung vào việc bảo vệ biên lợi nhuận.

Các quỹ được quản lý – Các quỹ đầu cơ lớn vẫn giữ vị thế bán ròng rõ rệt (~-87k hợp đồng), duy trì áp lực giảm giá đối với đường. Tuy nhiên, những thay đổi mới nhất cho thấy một mô hình đáng chú ý: +9k vị thế mua mới và -9.7k vị thế bán khống được cắt. Đây là một dấu hiệu kinh điển của việc đóng vị thế bán khống (short-covering) và có khả năng là giai đoạn đầu tiên của một sự thay đổi tâm lý. Mặc dù các quỹ vẫn giữ xu hướng bán ròng, động lực hàng tuần cho thấy một số quỹ đang bắt đầu đặt vị thế cho một đợt phục hồi. Tám nhà giao dịch lớn nhất vẫn kiểm soát gần 30% tổng số vị thế bán khống. Nếu xu hướng đóng vị thế bán khống trong số các quỹ được quản lý tiếp tục trong các báo cáo sắp tới, một đợt tăng giá bền vững có thể theo sau.

Các nhà sản xuất đang tích cực phòng hộ chống lại sự sụt giảm thêm, trong khi các quỹ đầu cơ đang bắt đầu rút vị thế bán khống, định giá rủi ro về một sự đảo chiều xu hướng. Nguồn: CoT, CFTC