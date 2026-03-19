ECB giữ nguyên lãi suất 📊EURUSD có phản ứng

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức 2% trong khi tiếp tục theo dõi các ngân hàng trung ương khác. Ngân hàng điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát nhưng không cam kết trước về lộ trình lãi suất cụ thể. ECB nhấn mạnh quyết tâm giữ lạm phát ở mức mục tiêu. Cuộc xung đột ở Trung Đông đang tạo rủi ro tăng đối với lạm phát, và thị trường coi căng thẳng ở Trung Đông như một cú sốc năng lượng. Lạm phát 2028 (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) dự báo 2,1% so với 2% trước đó

Dự báo tăng trưởng GDP 2026: 0,9% so với 1,2% trước đó

Tăng trưởng GDP 2027: 1,3% (so với 1,4% trước đó)

Tăng trưởng GDP 2028: 1,4% (không thay đổi)

Lạm phát 2026: 2,8% do giá năng lượng tăng mạnh

ECB theo phương pháp phụ thuộc dữ liệu; việc truyền dẫn chính sách tiền tệ vẫn mạnh

Tác động chính sách phụ thuộc vào mức độ và thời gian kéo dài của xung đột

ECB được đánh giá đủ khả năng điều hướng trong bối cảnh bất định hiện tại

Kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn được neo vững

ECB giữ nguyên cả ba mức lãi suất quan trọng

Kinh tế khu vực đã cho thấy sự bền bỉ trong các quý gần đây

Cuộc chiến làm tăng rủi ro lạm phát đồng thời làm giảm triển vọng tăng trưởng

Phương pháp phụ thuộc dữ liệu sẽ giúp thiết lập chính sách khi cần Sau quyết định và các phát biểu, EUR/USD giảm nhẹ, cho thấy rằng đà tăng giá dầu không chỉ gây rủi ro cho lạm phát mà còn ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế khu vực Eurozone. Source: xStation5

