Lịch kinh tế: Khép lại một tuần đầy biến động

Những ngày vừa qua chứng kiến hàng loạt sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường – không chỉ riêng tại Trung Đông. Vào thứ Tư, dữ liệu lạm phát tháng 5 của Hoa Kỳ được công bố và đã mang đến một bất ngờ tích cực cho các nhà hoạch định chính sách của Fed. Đến thứ Năm, Chủ tịch ECB Christine Lagarde bước lên bục phát biểu. Những tuyên bố của bà bất ngờ mang màu sắc khá “diều hâu” (hawkish). Hôm nay, sự chú ý về mặt vĩ mô tập trung vào tăng trưởng GDP của Anh. Tuy nhiên, dữ liệu này không tạo ra nhiều bất ngờ. Nền kinh tế Anh đã thu hẹp 0,1% so với tháng trước.

Tuy nhiên, tâm trí của giới đầu tư hiện đang hướng về một chủ đề khác – đợt IPO của SpaceX diễn ra hôm nay.

Dữ liệu Kinh tế Vĩ mô

Thứ Năm

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (bps). Quyết định này đi kèm với những phát biểu tương đối “diều hâu” từ Chủ tịch Lagarde, khi bà nhấn mạnh rằng tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro không hề biến mất cũng như không bị đe dọa nghiêm trọng. Bà cũng tỏ ra thận trọng đối với lạm phát. Theo lời bà: “Quyết định của chúng tôi được biện minh trong mọi kịch bản lạm phát – từ kịch bản leo thang mạnh, kịch bản cơ sở cho đến kịch bản hạ nhiệt căng thẳng.”

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ tăng lên 229 nghìn đơn, mức cao nhất kể từ tháng 2. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có lý do đáng lo ngại về thị trường lao động, đặc biệt khi thị trường vẫn đang được hỗ trợ bởi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) cực kỳ mạnh trước đó.



Thứ Sáu

Nền kinh tế Anh suy giảm 0,1% so với tháng trước trong tháng 4. Mức giảm này đúng với kỳ vọng và diễn ra sau hai tháng tăng trưởng mạnh (0,4% và 0,3%), do đó tác động tiêu cực của số liệu này là khá hạn chế.

Lịch Kinh tế Vĩ mô

Thứ Sáu

Lịch Công bố Kết quả Kinh doanh

Hoa Kỳ

Bitcoin Depot Inc. (BTM.US) – BMO (trước giờ mở cửa)

Replimune (REPL.US) – BMO (trước giờ mở cửa)

CURRENC Group (CURR.US) – BMO (trước giờ mở cửa)

Jiayin Group (JFIN.US) – BMO (trước giờ mở cửa)

Children’s Place (PLCE.US) – AMC (sau giờ đóng cửa)

The Children's Place (PLCE.US) – AMC (sau giờ đóng cửa)

Fathom Holdings (FTHM.US) – AMC (sau giờ đóng cửa)

3 Thị trường Đáng Chú Ý Hôm Nay

Nasdaq 100 (US100)

SpaceX chính thức gia nhập chỉ số hôm nay. Sự quan tâm dành cho công ty là rất lớn, dù mức giá cổ phiếu được đánh giá là khá cao. Dẫu vậy, điều đó không làm thay đổi thực tế rằng đây sẽ là đợt IPO lớn nhất trong lịch sử.

Đô la Mỹ (USD)

Những phát biểu thay đổi liên tục và khó đoán của Tổng thống Trump đang khiến thị trường tiền tệ biến động mạnh hơn. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi cuộc họp FOMC vào tuần tới.

Apple (AAPL.US)

Vài tháng trước, công ty đã ký hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD để sở hữu quyền phát sóng giải bóng đá MLS. Vì vậy, thành công thương mại của kỳ World Cup năm nay – sự kiện có thể giúp bóng đá trở nên phổ biến hơn tại Mỹ – cũng có ý nghĩa không nhỏ đối với Apple.

—

Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB