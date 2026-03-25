Eo biển Hormuz: Không chỉ là dầu, còn nhiều “mắt xích” bị bỏ quên❓

Ngay cả những người không liên quan trực tiếp đến thị trường tài chính cũng nhận ra tầm quan trọng của Vịnh Ba Tư đối với thị trường hydrocarbon, vốn vẫn đóng vai trò một phần hoặc trực tiếp trong hầu hết các chuỗi cung ứng cần thiết cho hoạt động của nền kinh tế.

Những người tham gia thị trường quan tâm đến hàng hóa và hiểu các mối liên hệ ít rõ ràng hơn cũng biết rằng Strait of Hormuz là một “điểm nghẽn” đặc biệt quan trọng đối với các loại nhiên liệu chuyên biệt hơn, chẳng hạn như nhiên liệu máy bay, cũng như đối với một số nguyên liệu như nhôm.

Tuy nhiên, danh sách các nguyên liệu và hàng hóa mà phần lớn nguồn cung toàn cầu phải đi qua eo biển Hormuz chưa dừng lại ở đó - nhiều mặt hàng trong số này tuy không nổi bật nhưng lại cực kỳ thiết yếu đối với hoạt động của toàn bộ ngành công nghiệp, thậm chí là cả các lĩnh vực kinh tế.

Phân bón và logistics

Các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) chiếm khoảng 30 - 40% sản lượng urê và amoniac toàn cầu. Những hóa chất này rất quan trọng trong nhiều ngành, nhưng một trong những ứng dụng chính là phân bón. Các nhà sản xuất hàng đầu gồm Nga, Ba Lan và các quốc gia vùng Vịnh.

Sự khác biệt quan trọng là cả Nga và các nước GCC đều tự chủ hoàn toàn về khí tự nhiên, nguyên liệu cần thiết để sản xuất các sản phẩm này, trong khi Ba Lan phải nhập khẩu nguyên liệu đầu vào.

Urê cũng là thành phần chính trong các chất xúc tác giảm phát thải chọn lọc, thường được gọi là AdBlue - một phụ gia nhiên liệu đóng vai trò nền tảng cho vận tải đường bộ tại Liên minh châu Âu.

Lưu huỳnh

Khí tự nhiên và các sản phẩm liên quan không phải là hàng xuất khẩu duy nhất từ vùng Vịnh quan trọng đối với sản xuất phân bón. Cách đơn giản nhất để thu được lưu huỳnh ở quy mô công nghiệp là khử lưu huỳnh từ nhiên liệu hóa thạch; do đó, riêng Ả Rập Xê Út đã chiếm hơn 70% xuất khẩu lưu huỳnh toàn cầu.

Tuy nhiên, lưu huỳnh không chỉ dùng trong sản xuất phân bón mà còn được sử dụng trong sản xuất dược phẩm. Ứng dụng phổ biến nhất về khối lượng là sản xuất axit sulfuric, được dùng trong luyện kim và khai khoáng. Việc sử dụng axit này là yếu tố then chốt trong khai thác và tinh chế các kim loại như đồng, coban và đất hiếm.

Thạch cao

Giá cả cũng có thể ảnh hưởng đến ngành xây dựng trong dài hạn. Oman, Iran và Ả Rập Xê Út là những nước dẫn đầu trong sản xuất thạch cao, nguyên liệu thiết yếu cho nhiều sản phẩm trong ngành xây dựng và lắp đặt.

Mặc dù sản xuất và xuất khẩu thạch cao không tập trung cao như các hàng hóa khác trong GCC, nhưng sự chậm trễ và thiếu hụt cũng có thể đủ để ảnh hưởng đến thị trường rộng lớn hơn.

Vàng

Khu vực này có một số mỏ vàng, nhưng tác động là không lớn; Vịnh Ba Tư chủ yếu đóng vai trò là trung tâm mạnh về chế biến, tinh luyện và giao dịch kim loại quý. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là nhà xuất khẩu vàng lớn thứ hai thế giới.

Hoạt động khai thác trong khu vực có ảnh hưởng hạn chế đến nguồn cung toàn cầu, nhưng gián đoạn dòng chảy kim loại quý - trong bối cảnh thị trường biến động mạnh - có thể gây ra biến động giá lớn.

Heli

Sản xuất heli tập trung gần như hoàn toàn tại Hoa Kỳ, Nga và Qatar, do sản xuất công nghiệp của khí này gắn chặt với khí tự nhiên.

Heli là một nguyên tố khó nhận thấy trong thống kê xuất khẩu theo khối lượng hoặc giá trị, nhưng lại là mắt xích quan trọng trong nhiều quy trình công nghệ chuyên biệt nhưng thiết yếu. Nó được sử dụng trong máy MRI, sản xuất chất bán dẫn, gia công chính xác và ngành hàng không vũ trụ.

Nguồn cung ổn định cũng rất quan trọng đối với nhiều viện nghiên cứu, nơi thiết bị có thể bị hư hại nếu thiếu nguồn cung liên tục. Khu vực Vịnh Ba Tư cung cấp khoảng 30% tổng nguồn cung heli toàn cầu.