ETHEREUM: Liệu đợt tăng giá của thị trường tiền điện tử đã quay trở lại? 🎢

Sau khi Bitcoin vượt mốc 95.000 USD, đồng tiền điện tử lớn thứ hai là Ethereum cũng tham gia đà tăng, phục hồi lên mức cao nhất trong một tháng. Vào ngày 15/01/2026, các cổ đông của BitMine Immersion Technologies – phương tiện nắm giữ Ethereum được thảo luận nhiều nhất trên thị trường, do Tom Lee (chiến lược gia nổi tiếng của Fundstrat) dẫn dắt và hiện nắm giữ khoảng 3,5% lượng ETH đang lưu hành – sẽ bỏ phiếu về kế hoạch phát hành cổ phiếu quy mô lớn nhằm tài trợ cho việc mua thêm ETH trên thị trường. Nếu kế hoạch này được thông qua, điều mà Tom Lee đang tích cực vận động, Ethereum có thể xuất hiện một người mua rất lớn, gần như không nhạy cảm với giá; và nếu Bitcoin tiếp tục phục hồi, sự kết hợp này có thể hỗ trợ nỗ lực tái thiết lập xu hướng tăng.

BitMine Immersion Technologies đặt mục tiêu tích lũy 5% tổng lượng ETH đang lưu hành, đồng nghĩa với việc công ty vẫn cần mua thêm số ETH trị giá hơn 6 tỷ USD theo mức giá hiện tại. Hiện tại, công ty nắm giữ hơn 4,16 triệu ETH, được mua với giá trung bình khoảng 3.120 USD, và có kế hoạch tăng số lượng cổ phiếu được phép phát hành theo tỷ lệ 1:10 (từ 500 triệu lên 5 tỷ cổ phiếu). Công ty cho rằng năm 2026 sẽ chứng kiến sự phục hồi dần dần của giá Ethereum, trong khi giai đoạn 2027–2028 có thể mang lại mức tăng mạnh hơn nhiều.

Biểu đồ Ethereum (khung thời gian D1)

Mặc dù một xu hướng tăng bền vững chưa được đảm bảo, biểu đồ đang bắt đầu xuất hiện những tín hiệu tích cực hơn cho phe mua. ETH đã vượt lên trên đường trung bình động 50 ngày trên khung thời gian ngày (đường màu cam) và đang tiến gần đến vùng kiểm định đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200) (đường màu đỏ), nơi một đường xu hướng giả định cũng đang hội tụ. Việc vượt mốc 3.500 USD có thể mở ra khả năng kiểm định vùng 3.800 USD trong ngắn hạn, đây là mức kháng cự tiềm năng tiếp theo dựa trên diễn biến giá gần đây. Vùng hỗ trợ quan trọng hiện tại nằm trong khoảng 3.100–3.200 USD, nơi hội tụ vùng tích lũy trước khi bứt phá, cây nến tăng mạnh gần nhất và đường MA 50 ngày. Gần đây, Standard Chartered cũng đã nâng mục tiêu giá dài hạn của Ethereum lên 40.000 USD vào cuối năm 2030, đồng thời giảm mục tiêu cho năm 2026 xuống 7.500 USD từ 13.000 USD trước đó — dù vậy vẫn hàm ý tiềm năng tăng hơn 100% so với mức giá hiện tại.

Nguồn: xStation5