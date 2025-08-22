Ethereum tăng 11% sau phát biểu 'ôn hòa' của Powell và Phố Wall phục hồi 📈

Những phát biểu mang tính “ôn hòa” của Chủ tịch Fed đang hỗ trợ định giá các tài sản rủi ro, bao gồm cả tiền điện tử. Sự thay đổi trong tâm lý này đang thúc đẩy đà tăng của Bitcoin và Ethereum, vốn đang hưởng lợi từ sự suy yếu của đồng đô la Mỹ và đà phục hồi trên các thị trường chứng khoán toàn cầu.

Ngoài các đồng tiền điện tử dẫn đầu, đợt tăng giá cũng đang “lan tỏa” sang các đồng tiền nhỏ hơn, thường được gọi là altcoin. Chainlink, Uniswap và Sushi nổi bật về động lượng, mặc dù không đồng nào có thể sánh với sức bật hiện tại của Ethereum.

Về mặt lịch sử, thị trường có thể đã bước vào giai đoạn “Ethereum thống trị”, vốn trong các chu kỳ tăng giá trước đây thường xuất hiện sau nhiều tháng Bitcoin dẫn dắt.

Nếu chu kỳ tăng giá hiện tại diễn biến tương tự giai đoạn 2020–2021, các dự án khác như Chainlink, Cardano hay Ripple có thể chỉ bắt đầu những pha tăng mạnh hơn khi thị trường dần chốt lời ở Ethereum.

Tất nhiên, không có gì đảm bảo rằng đợt tăng hiện tại của thị trường tiền điện tử sẽ lặp lại kịch bản trước. Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, ETH đã liên tục giành ưu thế so với BTC, một động lực ngày càng thu hút sự chú ý của Phố Wall.

ETHEREUM (D1)

Đồng tiền điện tử này vừa trải qua một tuần khó khăn; sự bất ổn trên thị trường và dòng vốn rút khỏi các tài sản đầu cơ đã khiến Ethereum giảm 13% kể từ thứ Hai. Tuy nhiên, bài phát biểu của Powell đã giúp xóa bỏ phần lớn mức giảm này. Sau hội nghị, ETH bật tăng 9% và hiện đang giữ quanh mức 4.640 USD, chỉ còn cách 5% so với mức đỉnh lịch sử.

Phân tích kỹ thuật cho thấy từ tháng 6 đến tháng 7, ETH đã phá vỡ kênh tăng giá trước đó và thiết lập một kênh mới với độ dốc lớn hơn. Trong giai đoạn tích lũy, thị trường đã bảo vệ thành công đường trung bình động 200 ngày, và giá hiện đang giao dịch trên các đường EMA15, EMA50, EMA100 và EMA200. Vùng kháng cự cuối cùng nằm giữa 4.866 USD và mức giá hiện tại. Ở chiều ngược lại, các mốc hỗ trợ quan trọng nằm tại 3.944 USD và 3.351 USD, được củng cố bởi đường xu hướng cùng đường trung bình động 50 ngày. Cần chú ý đến khoảng trống cầu ở ranh giới dưới của kênh tăng giá, báo hiệu sức mạnh xu hướng, cũng như cấu trúc mở rộng của đợt tăng – gợi ý khả năng biến động mạnh phía trước.





Nguồn: xStation5

BITCOIN (khung D1)

Tình hình của đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới nhìn chung khá tương đồng. Giá trị của Bitcoin từng chịu áp lực bởi lo ngại về chính sách của Fed và triển vọng kinh tế rộng lớn hơn, nhưng những bình luận của Powell đã giúp đồng tiền này phục hồi phần lớn khoản lỗ gần đây. Tuy nhiên, đà hồi phục của Bitcoin không thể hiện mức độ lạc quan mạnh mẽ như Ethereum, dù trước đó mức giảm là tương đương.

Trên biểu đồ ngày, Bitcoin dường như đang hình thành một kênh tích lũy mang tính hình học rõ rệt, được giới hạn trong vùng 111.844 USD – 124.464 USD. Thị trường đã không bảo vệ được đường xu hướng tăng ngắn hạn, dù vẫn giữ được hỗ trợ từ vùng xu hướng trung hạn. Đợt bật tăng yếu hơn cho thấy nhu cầu đối với Bitcoin hiện kém mạnh mẽ hơn so với Ethereum.

Nguồn: xStation5