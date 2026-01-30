EUR/USD giảm 0,5% sau khi công bố báo cáo lạm phát PPI của Mỹ🚨

PPI cuối cùng của Mỹ (m/m) tháng 12: 0,5% (dự báo 0,2%; trước đó 0,2%)

PPI cuối cùng (y/y): 3,0% (dự báo 2,8%; trước đó 3,0%)

PPI lõi loại trừ thực phẩm và năng lượng (m/m): 0,7% (dự báo 0,2%; trước đó 0,0%)

PPI lõi loại trừ thực phẩm và năng lượng (y/y): 3,3% (dự báo 2,9%; trước đó 3,0%)

PPI loại trừ thực phẩm, năng lượng và thương mại (m/m): 0,4% (dự báo 0,3%; trước đó 0,2%)

PPI loại trừ thực phẩm, năng lượng và thương mại (y/y): 3,5% (dự báo 3,4%; trước đó 3,5%)

Đồng USD đang mạnh lên trong hôm nay, phản ứng không chỉ với số liệu PPI mới nhất của Mỹ mà còn với việc Donald Trump xác nhận Kevin Warsh đã được chọn làm Chủ tịch Fed mới.

Chủ tịch Fed mới là ai?

Kevin Warsh là một nhà kinh tế học người Mỹ và là người trẻ nhất trong lịch sử từng phục vụ trong Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang. Ông đảm nhiệm vai trò này giai đoạn 2006–2011, đại diện Fed tại G20 cũng như trong quan hệ với các nền kinh tế châu Á. Hiện ông là Nghiên cứu viên thỉnh giảng xuất sắc về Kinh tế của gia đình Shepard tại Viện Hoover và giảng dạy tại Trường Kinh doanh Sau đại học Stanford. Ông cũng là đối tác của Stanley Druckenmiller tại Duquesne Family Office LLC. Trước đó, ông từng là cố vấn kinh tế cho Tổng thống Mỹ và bắt đầu sự nghiệp tại bộ phận mua bán & sáp nhập (M&A) của Morgan Stanley. Ông là tác giả một báo cáo độc lập cho Ngân hàng Trung ương Anh, với các khuyến nghị đã được Quốc hội Anh thông qua.

Nguồn: xStation