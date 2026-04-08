➡️EUR/USD giảm xuống dưới 1.17 trước thềm cuộc họp FOMC.

Việc công bố biên bản FOMC hôm nay lúc 02:00 được kỳ vọng sẽ xác nhận tính “diều hâu nhẹ” trong quyết định giữ lãi suất ở mức 3,50–3,75% tại cuộc họp tháng 3, bất chấp giọng điệu ôn hòa của Powell trong buổi họp báo. Biên bản dự kiến sẽ cho thấy sự đồng thuận rộng rãi trong Ủy ban đối với quan điểm “chưa vội cắt giảm lãi suất”, đồng thời nhấn mạnh rủi ro lạm phát liên quan đến cú sốc giá dầu sau xung đột tại Trung Đông. Dù trong cuộc họp trước đã có những đề cập đến khả năng tăng lãi suất, nhưng triển vọng ngừng bắn hiện tại có thể cho thấy cú sốc năng lượng chỉ mang tính ngắn hạn. Hơn nữa, các thành viên FOMC cũng nhấn mạnh trong tuyên bố sau cuộc họp rằng tác động của chiến tranh vẫn còn khó đánh giá ở thời điểm này. Tuy vậy, vẫn có khả năng biên bản sẽ được thị trường nhìn nhận theo hướng diều hâu.

Các điểm chính của cuộc họp tháng 3

Cuộc họp FOMC tháng 3 được mô tả là một “giữ lãi suất mang tính diều hâu”: quyết định đúng kỳ vọng nhưng mang sắc thái thắt chặt rõ ràng:

Dot plot cho thấy trung vị dự báo 1 lần cắt giảm lãi suất trong năm 2026, nhưng có tới 7/19 thành viên không thấy cần cắt giảm. Ngoài ra, với triển vọng lạm phát hiện tại (cùng hai dữ liệu quan trọng trong tuần này), khả năng cắt giảm đã giảm rõ rệt, thậm chí thị trường từng định giá 20% khả năng tăng lãi suất.

Giá dầu vượt 100 USD/thùng (do chiến tranh Iran) làm phức tạp dự báo lạm phát. Powell nhấn mạnh “bất định” và nhu cầu “bỏ qua cú sốc năng lượng trong ngắn hạn”.

Dữ liệu vĩ mô (tăng trưởng GDP vững, thị trường lao động ổn định) không buộc phải nới lỏng ngay, dù hoạt động kinh tế có dấu hiệu chậm lại nhẹ.

Cần chú ý gì trong biên bản?

Biên bản có thể mở rộng thảo luận ở một số điểm chính:

Lạm phát và cú sốc năng lượng: Đa số coi giá dầu tăng là cú sốc tạm thời hay rủi ro lan sang lạm phát lõi và kỳ vọng lạm phát? Những quan điểm diều hâu hơn về “rủi ro dai dẳng” sẽ củng cố kỳ vọng lãi suất cao trong thời gian dài. Tuy nhiên, cần lưu ý Powell sẽ rời vị trí Chủ tịch Fed vào tháng 5.

Cân bằng rủi ro: Biên bản sẽ cho thấy liệu rủi ro lạm phát có lấn át lo ngại suy giảm tăng trưởng hay không - nếu nghiêng về lạm phát, giọng điệu sẽ diều hâu hơn.

Sự phân hóa trong Ủy ban: Có thể xuất hiện đề cập đến “một số thành viên” ủng hộ thắt chặt nếu lạm phát duy trì trên 3% PCE. Tuy nhiên, phần lớn các thành viên diều hâu là thành viên luân phiên, còn đa số hiện tại khá trung lập.

Điều kiện để cắt giảm: Tiêu chuẩn cao - quá trình giảm lạm phát phải bền vững trước khi Fed xem xét nới lỏng. Điều này có thể đồng nghĩa cơ hội cắt giảm chỉ xuất hiện cuối năm nay trong điều kiện rất thuận lợi.

Liệu có gợi ý về tăng lãi suất?

Khả năng có tuyên bố trực tiếp là thấp, vì Fed thường tránh các phát biểu mạnh như vậy, dù Powell từng thừa nhận trong họp báo rằng đã có đề cập đến khả năng tăng lãi suất trong các kịch bản cực đoan. Kỳ vọng hiện tại cho thấy:

Trung vị vẫn là 1 lần cắt giảm, nhưng phe diều hâu (theo dot plot) cho thấy sẵn sàng giữ lãi suất lâu hơn hoặc thậm chí tăng nếu dầu duy trì trên 100 USD, tiền lương tăng nhanh hoặc kỳ vọng lạm phát mất neo.

Biên bản có thể chứa các câu mang tính điều kiện như: “nếu áp lực lạm phát kéo dài, việc quay lại thắt chặt có thể cần thiết” — điều này đủ để thị trường định giá khả năng tăng lãi suất. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn nên nằm dưới mức lãi suất hiện tại.

So sánh với họp báo: Powell giữ giọng điệu cân bằng, nhưng biên bản có thể hé lộ các thảo luận mang tính diều hâu hơn “ở hậu trường”.

Tác động tới USD - các kịch bản phản ứng

Đồng USD đã chịu áp lực sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng phục hồi nếu biên bản FOMC mang tính diều hâu rõ ràng. EURUSD đã tăng lên gần 1,1700, nhưng hiện đang điều chỉnh mạnh và có khả năng giảm xuống dưới 1,1650. Nếu biên bản cho thấy cú sốc dầu chỉ là tạm thời và lạm phát sẽ nhanh chóng giảm trở lại, EURUSD có thể quay lại trên 1,1700.

Hỗ trợ bổ sung cho USD: Đồng USD vẫn giữ vai trò tài sản trú ẩn an toàn. Các báo cáo về xung đột tiếp diễn có thể hạn chế đà suy yếu của USD. Thị trường cũng có thể giảm kỳ vọng về việc sớm quay lại chu kỳ cắt giảm lãi suất.