EURUSD biến động mạnh trong phiên điều trần về ứng cử viên được Trump xuất vào Fed↕️

Cặp tiền EUR/USD đang cho thấy biến động mạnh trong phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện về ứng cử viên của Donald Trump vào Hội đồng Thống đốc Fed, Stephen Miran. Phiên điều trần đã kéo dài hơn hai giờ và là bước cuối cùng trước khi bỏ phiếu thông qua đề cử này.

Chủ đề trung tâm của phiên điều trần là tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang, vốn đang bị đặt dấu hỏi trước sức ép từ phía ông Trump. Lời chỉ trích mạnh mẽ nhất đến từ Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren, người cho rằng thật ngây thơ, thậm chí nguy hiểm, khi nghĩ rằng có thể dễ dàng chuyển từ một vai trò đầy tính chính trị sang một vai trò phi chính trị. Hiện Miran đang là cố vấn kinh tế trưởng của Trump, nhưng ông cho biết sẽ từ chức nếu được bổ nhiệm vào Fed.

Miran khẳng định việc giữ gìn tính độc lập của Fed là tối quan trọng, song đồng thời ông vẫn bám sát chương trình nghị sự của Trump khi bảo vệ chính sách thuế quan và nhập cư. Theo Miran, không có bằng chứng cho thấy thuế quan gây gánh nặng cho doanh nghiệp nhỏ và kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn sẽ có tác động giảm phát đối với nền kinh tế. Ông cũng nhấn mạnh rằng “Tổng thống đã đưa ra một số quan điểm tuyệt vời về chính sách tiền tệ, nhưng Fed phải giữ được tính độc lập.”

Nguồn: xStation5