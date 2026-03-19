EURUSD: Đang ở ngã rẽ giữa bối cảnh các ngân hàng trung ương thay đổi chính sách 🪙⚔️

EURUSD: đứng trước ngã rẽ giữa các thông điệp thay đổi của các ngân hàng trung ương 🪙⚔️

EURUSD hiện đang chịu áp lực giảm trở lại, tiến sát khu vực 1.1450–1.1500. Đồng USD mạnh lên và bất ổn địa chính trị gia tăng đang chi phối bối cảnh vĩ mô. Yếu tố chính thúc đẩy các biến động gần đây là cú sốc năng lượng liên quan đến xung đột với Iran, làm thay đổi đáng kể kỳ vọng của cả Fed và các ngân hàng trung ương châu Âu.

Về phía Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, quyết định hôm qua phù hợp với dự đoán – lãi suất duy trì ở mức 3,50%–3,75%. Tuy nhiên, thông điệp tổng thể có phần hawkish hơn so với dự đoán ban đầu của thị trường. Fed giữ dự báo giảm lãi suất trong 2026–2027, nhưng số lượng thành viên FOMC ủng hộ nới lỏng giảm đi, trong khi rủi ro lạm phát rõ ràng đã tăng. Jerome Powell nhấn mạnh giá dầu cao có thể đẩy lạm phát trở lại trên 3% trong ngắn hạn, đồng thời lưu ý chính sách vẫn phụ thuộc dữ liệu và duy trì mức hạn chế vừa phải.

Phản ứng thị trường phản ánh thông điệp pha trộn nhưng nghiêng hawkish:

Đồng USD giảm ban đầu nhanh chóng đảo chiều

EURUSD tăng nhẹ rồi giảm xuống dưới 1.1500 và duy trì ở khu vực này

Tổng quan, Fed vẫn trong chế độ “chờ và quan sát”, nhưng với thái độ thận trọng và hơi hawkish, hỗ trợ đồng USD trong ngắn hạn.

Về phía châu Âu, tình hình biến động năng động hơn nhiều. Xung đột với Iran một lần nữa làm nổi bật rủi ro stagflation, ảnh hưởng mạnh hơn tới khu vực euro so với Mỹ. Mặc dù châu Âu đã chuẩn bị tốt hơn so với năm 2022 (euro mạnh hơn, nguồn năng lượng đa dạng hơn, chuỗi cung ứng cải thiện), nhưng vẫn nhạy cảm hơn nhiều với cú sốc thị trường dầu. Giá dầu ở mức 100–120 USD/thùng sẽ tác động tiêu cực rõ rệt đến cả tăng trưởng và lạm phát tại châu Âu.

Điều này đã dẫn đến thay đổi đáng kể trong thông điệp của ECB và kỳ vọng thị trường:

Chuyển từ quan điểm “chờ và quan sát” sang hơi hawkish (Lagarde, Nagel)

Dự báo lạm phát được điều chỉnh tăng (ví dụ: Nomura từ 2,1% → 2,7%)

Thị trường chuyển từ kỳ vọng giảm lãi suất sang khả năng tăng lãi suất

Mặc dù có sự chuyển hướng này, ECB dự kiến sẽ giữ lãi suất ổn định hôm nay ở khoảng 2,0%. Thiếu dữ liệu cứng và mong muốn tránh gây hoảng loạn khiến ngân hàng chưa hành động ngay, nhưng đường đi chính sách trung hạn ngày càng phụ thuộc vào giá năng lượng. Nếu giá dầu vẫn cao, khả năng tăng lãi suất trong năm nay trở nên thực tế.

Hôm nay đặc biệt quan trọng với EURUSD, khi một loạt ngân hàng trung ương châu Âu công bố quyết định liên tiếp. SNB có khả năng giữ lãi suất 0,00%, cân bằng giữa rủi ro giảm phát và đồng franc mạnh. Ngân hàng Anh cũng dự kiến giữ lãi suất 3,75%, trong đó tỷ lệ biểu quyết là yếu tố then chốt. Riksbank nhiều khả năng duy trì ở 1,75%.

Trên toàn châu Âu, một xu hướng chung rõ ràng: kỳ vọng giảm lãi suất bị đẩy lùi, và các ngân hàng trung ương chuyển sang thái độ thận trọng hoặc thậm chí hawkish do rủi ro địa chính trị và lạm phát. Tuy nhiên, điều này chưa hoàn toàn phản ánh trong quyết định chính sách thực tế.

EURUSD đang đứng giữa một Fed hawkish và kỳ vọng thay đổi nhanh chóng từ ECB. Tuy nhiên, cú sốc năng lượng và sự nhạy cảm cao hơn của châu Âu với giá dầu nghiêng cán cân ngắn hạn về phía đồng USD, khiến cặp tỷ giá này có thiên hướng giảm nhẹ trước các quyết định ngân hàng trung ương hôm nay. Thị trường sẽ theo sát các sự kiện sắp tới.