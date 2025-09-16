EURUSD đạt mức đỉnh trong tháng 6 trước thềm công bố dữ liệu doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ 📈

Cặp tiền EURUSD tăng 0,3% trong hôm nay, vượt mốc 1,18, nhờ các dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu và dữ liệu sản xuất yếu kém của Cục Dự trữ Liên bang New York (NYFD) hôm qua. Các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ (19:30 giờ VN) hôm nay và quyết định của Fed vào rạng sáng ngày thứ Năm. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất ba lần trong năm 2025 và bốn lần trong năm 2026.

Ngược lại, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) phát tín hiệu rằng "quá trình giảm phát" ở châu Âu đã kết thúc, cho thấy cơ quan này có thể sẽ không nới lỏng chính sách mạnh mẽ như Fed. Hôm nay, các nhà đầu tư dự đoán doanh số bán lẻ hàng tháng của Mỹ sẽ tăng (0,2% so với dự kiến ​​0,5%, trong khi doanh số bán lẻ cốt lõi được dự báo ở mức 0,4% so với 0,3% trước đó). Nếu chỉ số này yếu hơn, chúng ta có thể kỳ vọng EURUSD sẽ tăng. Như chúng ta có thể thấy trên biểu đồ, EURUSD đang tăng mạnh hôm nay lên mức cao nhất kể từ tháng 6, gần 1,18.

Nguồn: xStation5