EURUSD đi ngang sau phát biểu của Lagarde về tình trạng hiện tại của Eurozone💶 📌

Cặp tiền EUR/USD giữ ổn định sau bài phát biểu của Christine Lagarde tại Nghị viện Châu Âu, duy trì chỉ thấp hơn vài pip so với ngưỡng kháng cự quan trọng quanh mức 1,172. Cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất thế giới hiện giảm 0,1%.

Bà Lagarde chủ yếu nhắc lại lập trường chính thức của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) về chính sách tiền tệ, nhấn mạnh rằng giai đoạn giảm phát đã kết thúc và lạm phát hiện đang phù hợp với mục tiêu trung hạn 2%. Bà cho biết thị trường lao động vẫn là nguồn sức mạnh chính của nền kinh tế EU, trong khi tốc độ tăng lương chậm lại giúp hạn chế rủi ro lạm phát. Lagarde cũng bổ sung rằng rủi ro đối với tăng trưởng có thể giảm bớt trong năm tới, dù xuất khẩu chậm lại và đồng euro mạnh lên vẫn có thể tiếp tục gây sức ép lên triển vọng của khu vực.

Những bình luận của bà Lagarde về tăng trưởng kinh tế mang tính lạc quan, đặc biệt là khi so sánh với bức tranh trái chiều từ báo cáo PMI mới nhất của các nền kinh tế EU, cũng như các khó khăn tài khóa và chính trị đang đè nặng lên triển vọng tăng trưởng tại Pháp và Đức.

Nguồn: xStation5