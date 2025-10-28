Mở phiên Mỹ: Mùa báo cáo thu nhập đang tiếp sức cho đà tăng của phố Wall

Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng với kỳ vọng cắt giảm lãi suất đang mang lại tâm lý lạc quan thận trọng cho thị trường. Tuy nhiên, nếu Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, điều đó có thể dẫn đến xu hướng đầu tư chọn lọc hơn.

Mùa báo cáo lợi nhuận quý hiện tại khẳng định sức khỏe vững chắc của các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500, khi gần 70% doanh thu và 85% lợi nhuận vượt dự báo của giới phân tích — mức cao nhất trong khoảng bốn năm qua. Kết quả sắp tới từ nhóm Mag7 sẽ đóng vai trò then chốt trong việc duy trì các mức đỉnh kỷ lục của các chỉ số chính.

Mùa báo cáo lợi nhuận quý khẳng định sức khỏe vững chắc của thị trường chứng khoán Mỹ

Trong số các công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh, gần 70% có doanh thu vượt dự báo của giới phân tích, và tới 85% ghi nhận lợi nhuận cao hơn kỳ vọng — mức độ “vượt kỳ vọng” chưa từng thấy trong khoảng 4 năm qua. Những kết quả này cho thấy các doanh nghiệp đang quản lý hiệu quả những thách thức vĩ mô, bao gồm chi phí nguyên liệu tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng, và áp lực lạm phát, trong khi vẫn duy trì được đà tăng trưởng trong các mảng kinh doanh chủ chốt.

Trong những ngày tới, nhà đầu tư sẽ tập trung vào kết quả của nhóm “Mag7” — gồm Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet và Meta. Kết quả của các công ty này ảnh hưởng mạnh đến chỉ số chứng khoán và phản ánh sức khỏe chung của lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nếu nhóm này công bố kết quả vượt kỳ vọng, điều đó có thể hỗ trợ S&P 500 và Nasdaq 100 duy trì ở vùng đỉnh lịch sử; ngược lại, kết quả yếu hơn dự kiến có thể khiến thị trường trở nên chọn lọc hơn và kích hoạt điều chỉnh ở các cổ phiếu nhạy cảm với chu kỳ kinh tế.

Cùng lúc đó, quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang được theo dõi sát sao vì đây là yếu tố then chốt chi phối tâm lý thị trường. Hiện thị trường đang định giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, tạo ra tâm lý lạc quan thận trọng, đặc biệt trong nhóm công nghệ và các công ty phụ thuộc vào nguồn vốn tăng trưởng. Tuy nhiên, nếu Fed phát tín hiệu duy trì chính sách thắt chặt hoặc lo ngại lạm phát kéo dài, thị trường có thể chứng kiến sự điều chỉnh và xu hướng đầu tư thận trọng hơn.

Tóm lại, các báo cáo lợi nhuận sắp tới của những doanh nghiệp lớn nhất (đặc biệt là nhóm Mag7) cùng với quyết định của Fed sẽ là hai yếu tố chủ đạo định hướng thị trường trong thời gian tới. Nhà đầu tư nên kết hợp phân tích kết quả lợi nhuận với việc theo dõi chính sách tiền tệ, dữ liệu kinh tế vĩ mô và tín hiệu kỹ thuật, để xác định đâu là khu vực có tiềm năng tăng trưởng cao nhất và đâu cần thận trọng hơn.

US500 (khung thời gian H1)

Hợp đồng tương lai S&P 500 đang duy trì xu hướng tăng rõ rệt và ổn định kể từ giữa tháng 10.

Giá di chuyển trong kênh tăng dần – cho thấy bên mua chiếm ưu thế và dòng tiền vẫn đổ vào mạnh mẽ. Các đường EMA 15, 50 và 100 đều xác nhận sức mạnh của xu hướng, với EMA ngắn hạn nằm trên EMA dài hạn, phản ánh tính bền vững của đà tăng. Chỉ báo RSI quanh mức 71 cho thấy tình trạng quá mua nhẹ, có thể dẫn đến điều chỉnh hoặc tích lũy ngắn hạn, nhưng chưa đe dọa xu hướng tăng tổng thể. Giá hiện đang ở gần biên trên của kênh tăng, hàm ý khả năng tạm nghỉ ngắn hạn, tuy nhiên bên mua vẫn kiểm soát thị trường.

Tin tức công ty: