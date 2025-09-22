EURUSD giảm 0,1% sau tuyên bố của Chủ tịch Fed St. Louis 📉

Alberto Musalem, Chủ tịch kiêm CEO của Cục Dự trữ Liên bang St. Louis, bày tỏ sự tự tin đối với tình trạng toàn dụng lao động tại Mỹ, đồng thời nhấn mạnh những rủi ro lạm phát dai dẳng. Ông cho rằng chính sách hiện đang nằm giữa mức hạn chế vừa phải và trung lập, phù hợp với triển vọng kinh tế hiện tại cũng như tình hình bất định đang diễn ra.
Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demoTạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại
Musalem đã bỏ phiếu ủng hộ cắt giảm 25 điểm cơ bản, nhằm điều chỉnh chính sách trước các rủi ro suy yếu của thị trường lao động, bao gồm kỳ vọng tìm việc thấp hơn và nhu cầu tuyển dụng yếu hơn, nhưng ông nhận định khả năng nới lỏng thêm là rất hạn chế. Ông kỳ vọng thị trường lao động sẽ vẫn duy trì tình trạng toàn dụng trong tương lai gần.
Về lạm phát, ông lưu ý rằng các áp lực liên quan đến thuế quan vẫn chưa bộc lộ hết, trong khi các điều kiện tài chính — chẳng hạn chênh lệch tín dụng thấp — vẫn tiếp tục hỗ trợ hoạt động kinh tế.
Trên thị trường tiền tệ, EUR/USD đã chững lại đà phục hồi trên mốc 1,177 ngay trước bài phát biểu của Musalem và hiện đang quay lại kiểm định ngưỡng này, dù vậy, cặp tiền tệ chính vẫn tăng 0,2% trong ngày.
Nguồn: xStation5
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.