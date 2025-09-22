EURUSD giảm 0,1% sau tuyên bố của Chủ tịch Fed St. Louis 📉

Alberto Musalem, Chủ tịch kiêm CEO của Cục Dự trữ Liên bang St. Louis, bày tỏ sự tự tin đối với tình trạng toàn dụng lao động tại Mỹ, đồng thời nhấn mạnh những rủi ro lạm phát dai dẳng. Ông cho rằng chính sách hiện đang nằm giữa mức hạn chế vừa phải và trung lập, phù hợp với triển vọng kinh tế hiện tại cũng như tình hình bất định đang diễn ra.

Musalem đã bỏ phiếu ủng hộ cắt giảm 25 điểm cơ bản, nhằm điều chỉnh chính sách trước các rủi ro suy yếu của thị trường lao động, bao gồm kỳ vọng tìm việc thấp hơn và nhu cầu tuyển dụng yếu hơn, nhưng ông nhận định khả năng nới lỏng thêm là rất hạn chế. Ông kỳ vọng thị trường lao động sẽ vẫn duy trì tình trạng toàn dụng trong tương lai gần.

Về lạm phát, ông lưu ý rằng các áp lực liên quan đến thuế quan vẫn chưa bộc lộ hết, trong khi các điều kiện tài chính — chẳng hạn chênh lệch tín dụng thấp — vẫn tiếp tục hỗ trợ hoạt động kinh tế.

Trên thị trường tiền tệ, EUR/USD đã chững lại đà phục hồi trên mốc 1,177 ngay trước bài phát biểu của Musalem và hiện đang quay lại kiểm định ngưỡng này, dù vậy, cặp tiền tệ chính vẫn tăng 0,2% trong ngày.

Nguồn: xStation5