📉 EURUSD giảm xuống dưới mốc 1.135

Trong vòng một tháng qua, cặp EURUSD đã giảm 2,5%, xuống còn 1,135. Có nhiều yếu tố góp phần vào đà mạnh lên của đồng USD. Đáng chú ý nhất là cuộc họp FOMC tuần trước, khiến kỳ vọng của thị trường về việc Fed tiếp tục tăng lãi suất tăng mạnh. Bên cạnh đó, làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán do nhóm cổ phiếu bán dẫn dẫn dắt cùng với dữ liệu PMI tháng 6 tương đối tích cực cũng góp phần hỗ trợ đồng bạc xanh.

Vào lúc 19:30 giờ VN, thị trường sẽ đón nhận có lẽ là dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng nhất trong tuần – chỉ số lạm phát PCE của Mỹ trong tháng 5.

Vì sao dữ liệu này lại quan trọng đến vậy?

Khi tình hình tại Trung Đông đã phần nào hạ nhiệt, nhà đầu tư có thể một lần nữa tập trung hoàn toàn vào các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng.

Những thông tin mang tính đột phá vẫn có khả năng tạo ra biến động rất lớn trên thị trường. Tuy nhiên, ngưỡng để được coi là một "bất ngờ lớn" hiện đã cao hơn nhiều so với những tuần đầu của cuộc xung đột. Thị trường đang chờ đợi những hành động cụ thể và theo dõi sát sao liệu hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz có thực sự trở lại trạng thái gần như bình thường hay không.

Sau cuộc họp FOMC gần nhất, kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất đã tăng mạnh.

Biểu đồ Dot Plot đi kèm quyết định mới nhất cho thấy một nửa số thành viên Fed cho rằng việc tăng lãi suất trước cuối năm là lựa chọn hợp lý nhất trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời, cứ ba thành viên thì có một người dự báo sẽ có ít nhất hai lần tăng lãi suất.

Biểu đồ 1: Thay đổi trong Dot Plot của FOMC [Tháng 6 so với Tháng 3] (2026)

Nguồn: FOMC, 25.06.2026

Hiện tại, thị trường đang định giá khoảng 40 điểm cơ bản (bps) tăng lãi suất từ nay đến cuối năm (tức chưa đến hai lần tăng đầy đủ). Đây là một sự thay đổi rất đáng kể so với trước cuộc họp, khi thị trường thậm chí còn chưa định giá đầy đủ một lần tăng lãi suất.

Đây cũng có thể là tháng cuối cùng mà mức giá dầu rất cao còn phản ánh rõ rệt trong chỉ số lạm phát toàn phần. Vì vậy, nếu lạm phát lõi không cho thấy áp lực giá lan rộng sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế, thị trường sẽ có cơ sở để giảm bớt kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất.

Mặc dù được công bố muộn hơn, PCE vẫn là thước đo lạm phát được Fed ưu tiên sử dụng khi đưa ra quyết định chính sách tiền tệ.

Chỉ số PCE được công bố chậm hơn hơn hai tuần so với CPI. Tuy nhiên, đây vẫn là dữ liệu có giá trị rất lớn đối với thị trường. Fed chủ yếu dựa trên số liệu PCE để đưa ra các quyết định điều chỉnh lãi suất.

Ngoài dữ liệu lạm phát PCE, thị trường cũng sẽ đón nhận các báo cáo về:

GDP quý I (bản điều chỉnh);

Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền trong tháng 5;

Thu nhập và chi tiêu cá nhân trong tháng 5;

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu.

Kỳ vọng của thị trường là gì?

Đồng thuận hiện nay dự báo:

Lạm phát PCE toàn phần tăng lên 4,1% so với cùng kỳ (từ 3,8% trong tháng 4);

Lạm phát PCE toàn phần theo tháng tăng 0,4% (không đổi so với tháng 4);

Lạm phát PCE lõi tăng lên 3,4% so với cùng kỳ (từ 3,3% trong tháng 4);

Lạm phát PCE lõi theo tháng tăng 0,3% (từ 0,2% trong tháng 4).

Thị trường sẽ tập trung chủ yếu vào chỉ số PCE lõi, vì chỉ số này loại bỏ các thành phần biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng, qua đó phản ánh chính xác hơn áp lực lạm phát mang tính cơ bản. Nếu PCE lõi giảm, điều đó có thể khiến FOMC bớt cứng rắn hơn trong việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Hiện nay, thị trường đang định giá khoảng 45% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất hai lần trước cuối năm. Trong trường hợp PCE lõi thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng, nhiều khả năng sẽ xuất hiện một đợt định giá lại theo hướng ôn hòa (dovish repricing), kéo theo đồng USD suy yếu.

—

Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB