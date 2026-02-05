EURUSD lấy lại mốc 1.18 nhờ dữ liệu sản xuất xuất sắc của Đức📈

07:00 GMT – Đức, đơn đặt hàng sản xuất tháng 12/2025
-
Thực tế: +7,8% m/m
-
Dự báo: -1,8% m/m
-
Trước đó: +5,7% m/m (được điều chỉnh tăng từ 5,6%)
Ngành sản xuất của Đức ghi nhận tăng trưởng 7,8% theo tháng về đơn đặt hàng trong tháng 12/2025, mức tăng ấn tượng. Kết quả này chủ yếu nhờ vào các đơn đặt hàng lớn trong mảng sản phẩm kim loại chế tạo (+30,2%) và mảng máy móc (+11,5%). Nhu cầu nội địa tăng 10,7%, vượt trội so với đơn đặt hàng từ nước ngoài, cho thấy một sự phục hồi mạnh mẽ từ thị trường nội địa trong quý IV (ba số liệu trước đó đều tích cực và vượt dự báo).
Tuy nhiên, bất chấp bức tranh chung lạc quan, ngành ô tô giảm 6,3%. Đồng thời, doanh thu thực tế trong sản xuất giảm 1,4%, cho thấy lượng đơn đặt hàng kỷ lục chưa chuyển hóa ngay thành doanh số hiện tại.
Trên thị trường ngoại hối, EURUSD tăng khoảng 0,1%, trở lại trên mức tâm lý 1,18 sau khi dữ liệu được công bố.
Nguồn: xStation5
Thị trường nổi bật: EUR/USD
