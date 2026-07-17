EURUSD: Sự phản đối từ Fed giúp đồng USD duy trì sức mạnh bất chấp dữ liệu lạm phát mềm hơn

Phiên giao dịch EURUSD ngày thứ Sáu được thúc đẩy bởi kỳ vọng về những tín hiệu tiếp theo liên quan đến định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai của cả hai bờ Đại Tây Dương. Thị trường đang theo dõi sát dữ liệu lạm phát cuối cùng của khu vực đồng euro được công bố hôm nay, cũng như những bình luận gần đây từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), những người đang cố gắng hạn chế kỳ vọng về việc chu kỳ cắt giảm lãi suất sẽ bắt đầu sớm.

Tình hình hiện tại của cặp tiền chính này đặc biệt đáng chú ý bởi lạm phát thấp hơn không còn tự động đồng nghĩa với việc đồng USD suy yếu. Dữ liệu gần đây của Mỹ cho thấy áp lực giá đã hạ nhiệt mạnh hơn dự kiến, nhưng Fed ngày càng phát đi tín hiệu rằng họ không muốn tuyên bố chiến thắng trước lạm phát quá sớm.

Ở phía bên kia thị trường, đồng euro tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn cần duy trì sự thận trọng. Lạm phát tại khu vực đồng euro vẫn cao hơn mục tiêu của ECB, trong khi nguy cơ giá năng lượng tăng trở lại do căng thẳng địa chính trị khiến triển vọng chính sách tiền tệ trở nên phức tạp hơn.

Do đó, EURUSD hiện đang bị kẹt giữa hai câu chuyện trái chiều, khi thị trường cố gắng xác định liệu Fed có thay đổi lập trường nhanh hơn hay ECB sẽ buộc phải duy trì chính sách thắt chặt lâu hơn.

Nguồn: xStation5

Các yếu tố hiện đang định hình EURUSD

1. Lạm phát khu vực đồng euro: thị trường chờ tín hiệu từ ECB

Sự kiện quan trọng nhất ở phía châu Âu vẫn là việc công bố dữ liệu lạm phát HICP cuối cùng của khu vực đồng euro trong ngày hôm nay. Thị trường hiện không còn chỉ tập trung vào con số lạm phát, mà quan tâm nhiều hơn đến ý nghĩa của dữ liệu này đối với định hướng chính sách trong tương lai của Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Lạm phát tại khu vực đồng euro đã giảm từ các mức đỉnh trước đó, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc vấn đề của ECB đã hoàn toàn được giải quyết. Áp lực giá vẫn cao hơn mục tiêu của ngân hàng trung ương, trong khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát diễn biến của lạm phát lõi và lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ.

Câu hỏi quan trọng không chỉ là liệu lạm phát có giảm hay không, mà là tốc độ giảm phát có đủ nhanh để ECB bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ hay không. Nếu dữ liệu công bố hôm nay cho thấy áp lực giá vẫn dai dẳng hơn dự kiến, thị trường có thể giảm kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai, qua đó hỗ trợ đồng euro.

Ngược lại, những dấu hiệu rõ ràng hơn về việc lạm phát tiếp tục hạ nhiệt có thể gây áp lực lên đồng tiền chung, khi nhà đầu tư bắt đầu định giá khả năng ECB có thêm dư địa để nới lỏng chính sách.

Một yếu tố quan trọng khác vẫn là thị trường năng lượng. Nếu căng thẳng tại Trung Đông khiến giá dầu tiếp tục tăng, áp lực lạm phát tại châu Âu có thể quay trở lại, hạn chế khả năng điều chỉnh chính sách của ngân hàng trung ương.

2. Fed cố gắng giành lại quyền kiểm soát câu chuyện về cắt giảm lãi suất

Yếu tố quan trọng nhất đối với đồng USD hiện vẫn là thông điệp từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Dữ liệu lạm phát gần đây của Mỹ yếu hơn đáng kể so với kỳ vọng ban đầu đã thúc đẩy kỳ vọng rằng Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm hơn.

Lạm phát thấp hơn về lý thuyết sẽ tạo thêm dư địa để ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách. Tuy nhiên, Fed dường như đang quyết tâm ngăn thị trường nhanh chóng chuyển sang cách diễn giải quá ôn hòa.

Kevin Warsh nhấn mạnh rằng Fed không thể chấp nhận tình trạng lạm phát duy trì trên mục tiêu trong thời gian dài. Bình luận này cho thấy một số nhà hoạch định chính sách vẫn lo ngại việc nới lỏng chính sách quá sớm. Tín hiệu mạnh mẽ hơn đến từ Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan, người cho rằng mức lãi suất hiện tại có thể chưa đủ thắt chặt và việc tăng lãi suất thêm vẫn có thể được cân nhắc.

Điều này không nhất thiết có nghĩa Fed thực sự sẽ thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất. Thông điệp quan trọng hơn đối với thị trường là ngân hàng trung ương không vội vàng cắt giảm lãi suất.

Đây hiện là cơ chế chính hỗ trợ đồng USD. Vài tháng trước, lạm phát yếu hơn gần như tự động gây áp lực lên đồng bạc xanh. Hiện nay, thị trường tập trung nhiều hơn vào phản ứng chính sách của Fed.

Nếu nhà đầu tư kết luận rằng lạm phát đang giảm nhưng Fed vẫn muốn duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn, đồng USD có thể tiếp tục được hỗ trợ.

3. Yếu tố ẩn quan trọng: lãi suất thực và lợi suất trái phiếu Mỹ

Một yếu tố thường bị bỏ qua trong các cuộc thảo luận về EURUSD là lãi suất thực và thị trường trái phiếu. Đối với đồng USD, không chỉ mức lạm phát quan trọng, mà còn là mối quan hệ giữa xu hướng lạm phát và kỳ vọng về chính sách của Fed.

Nếu lạm phát Mỹ tiếp tục giảm nhưng Cục Dự trữ Liên bang vẫn thận trọng và trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, lãi suất thực có thể tiếp tục hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Kịch bản này đồng nghĩa với việc lạm phát thấp hơn nhưng lợi suất trái phiếu vẫn tương đối cao và kỳ vọng về việc nới lỏng tiền tệ nhanh chóng bị hạn chế. Đây chính là lý do dữ liệu lạm phát yếu hơn gần đây chưa tạo ra sự suy yếu kéo dài của đồng USD.

Thị trường ngày càng nhận ra rằng dữ liệu lạm phát cải thiện có thể vẫn chưa đủ để làm suy yếu đồng bạc xanh nếu Fed duy trì cách tiếp cận thận trọng và giữ chính sách tiền tệ ở trạng thái thắt chặt trong thời gian dài.

4. Căng thẳng tại Vịnh Ba Tư và dầu mỏ: rủi ro lạm phát quay trở lại

Yếu tố cuối cùng ảnh hưởng đến EURUSD vẫn là môi trường địa chính trị. Căng thẳng gia tăng tại Vịnh Ba Tư một lần nữa làm nổi bật vai trò của thị trường dầu mỏ và nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Giá năng lượng cao hơn có thể ảnh hưởng đến tiền tệ thông qua hai kênh chính. Thứ nhất là lạm phát. Dầu đắt hơn có thể làm chậm quá trình giảm giá tiêu dùng và làm giảm dư địa để các ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất.

Kênh thứ hai là tâm lý né tránh rủi ro. Trong giai đoạn bất ổn gia tăng, nhà đầu tư thường chuyển vốn sang đồng USD như một tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu thế giới.

Đối với EURUSD, điều này tạo ra thêm sự phức tạp. Giá dầu cao hơn có thể đồng thời làm tăng kỳ vọng về chính sách thắt chặt hơn từ cả ECB và Fed, trong khi cũng hỗ trợ đồng USD thông qua nhu cầu đối với tài sản phòng thủ.

EURUSD: Thị trường chờ câu trả lời về việc ngân hàng trung ương nào có thể duy trì chính sách thắt chặt lâu hơn

Tình hình hiện tại của cặp tiền chính phản ánh sự cạnh tranh giữa nhiều câu chuyện khác nhau. Fed đang cố gắng thuyết phục thị trường rằng lạm phát giảm không đồng nghĩa với việc chu kỳ cắt giảm lãi suất sẽ bắt đầu ngay lập tức.

ECB đang quan sát sự hạ nhiệt của áp lực giá, nhưng vẫn phải đối mặt với lạm phát cao hơn mục tiêu và nguy cơ giá năng lượng tăng trở lại. Bất ổn địa chính trị tiếp tục củng cố vai trò của đồng USD như một tài sản trú ẩn an toàn.

Kênh phản ứng quan trọng nhất hiện vẫn là lợi suất trái phiếu và kỳ vọng về đường đi của lãi suất trong tương lai.

Nếu thị trường kết luận rằng Fed sẽ duy trì lập trường thắt chặt lâu hơn dự kiến, đồng USD có thể tiếp tục được hỗ trợ ngay cả khi lạm phát tiếp tục giảm. Ngược lại, nếu niềm tin vào quá trình giảm phát bền vững của Mỹ gia tăng và cho phép Fed bắt đầu nới lỏng chính sách, áp lực lên đồng bạc xanh có thể quay trở lại.

Những điểm chính cần chú ý