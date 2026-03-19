EURUSD tăng 0.8% 📈

EUR/USD đang ghi nhận nhịp phục hồi ấn tượng. Đà tăng bắt đầu từ trước phiên họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và nới rộng lên hơn 0,8%, vượt mốc 1,155 ngay sau thông báo chính thức. Cặp tiền này đang hưởng lợi kép từ sự sụt giảm của giá dầu, khi dầu thô lùi sâu từ ngưỡng 111 USD/thùng về vùng 104 USD cùng sự suy yếu của đồng bạc xanh với chỉ số USD Index (DXY) bốc hơi hơn 0,8%.

Trong cuộc họp vừa qua, NHTW Châu Âu (ECB) đã quyết định giữ nguyên lãi suất nhưng nhấn mạnh việc giám sát chặt chẽ các rủi ro lạm phát tại khu vực đồng Euro. Cả thông điệp từ hội đồng lẫn các phát biểu của Bà Christine Lagarde đều mang tính trung lập, không cam kết về một lộ trình chính sách cụ thể nào trong tương lai.

Dù thiếu vắng các tín hiệu chính sách rõ ràng, nhịp giảm sâu của giá dầu dường như đang đặt cược vào hy vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Sau các cuộc tấn công trả đũa nhắm vào hạ tầng năng lượng, thị trường bắt đầu định giá kịch bản các bên liên quan sẽ tìm cách kiềm chế xung đột leo thang. Giá dầu thấp hơn được giới đầu tư diễn giải là yếu tố gây áp lực lên đồng USD và làm giảm dòng vốn đổ vào trái phiếu Kho bạc Mỹ. Tuy nhiên, ngay cả khi giá dầu quay trở lại mức trước chiến tranh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng vẫn sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất ít nhất là cho đến cuối mùa hè hoặc đầu mùa thu năm 2026.

Nguồn: xStation5