Fed cắt giảm lãi suất, dự báo thêm hai lần!

Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản và điều chỉnh dự báo kinh tế💲📌

Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3):

thực tế 3,4%; trước đó 3,6%;

Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3):

thực tế 3,1%; trước đó 3,4%;

Quyết định lãi suất của Fed:

thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước đó 4,50%;

Fed đã cắt giảm phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang 25 điểm cơ bản xuống còn 4,00%–4,25%, với lý do tăng trưởng chậm lại, tốc độ tạo việc làm giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ (nhưng vẫn ở mức thấp) và lạm phát nhích lên và vẫn ở mức tương đối cao. Các nhà hoạch định chính sách lưu ý rằng triển vọng vẫn còn nhiều bất định và rủi ro suy giảm việc làm đã tăng, do đó cần điều chỉnh lại để cân bằng tốt hơn hai mục tiêu kép: toàn dụng lao động và lạm phát 2%.

Triển vọng: Ủy ban nhấn mạnh sự phụ thuộc vào dữ liệu, các bước đi tiếp theo sẽ phụ thuộc vào dữ liệu mới, triển vọng kinh tế và cân bằng rủi ro. Thắt chặt định lượng (QT) vẫn tiếp tục – Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lượng nắm giữ Trái phiếu Kho bạc, nợ cơ quan và MBS. Tuyên bố nhắc lại cam kết mạnh mẽ đưa lạm phát trở về mức 2% đồng thời hỗ trợ tối đa việc làm và sẵn sàng điều chỉnh chính sách nếu rủi ro đe dọa hai mục tiêu này.

Bỏ phiếu: Powell, Williams, Barr, Bowman, Collins, Cook, Goolsbee, Jefferson, Musalem, Schmid, Waller ủng hộ; Miran phản đối (ủng hộ cắt giảm -50 điểm cơ bản).

Sự thay đổi trong tuyên bố: “lạm phát đã nhích lên và vẫn ở mức tương đối cao,” thay vì “lạm phát vẫn ở mức tương đối cao.”

Fed ghi nhận tốc độ tuyển dụng chậm lại và thay “tỷ lệ thất nghiệp vẫn thấp” bằng cụm từ “tỷ lệ thất nghiệp đã tăng nhẹ.”

Biểu đồ dot trung vị cho thấy thêm hai lần cắt giảm trong năm nay, với các dự báo cuối 2026 và dài hạn không thay đổi.

Tóm tắt dự báo kinh tế (SEP)

Fed dự báo tăng trưởng mạnh hơn một chút, thất nghiệp thấp hơn một chút và lạm phát cứng đầu hơn vào 2026, nhưng vẫn dự kiến một lộ trình chính sách nới lỏng hơn so với tháng 6. Fed tin tưởng rằng tiến trình giảm phát sẽ tiếp tục và đưa lạm phát về 2% vào năm 2028 mà không cần lãi suất cao như dự đoán trước đây.