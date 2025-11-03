Tin đầu ngày (03.11.2025): Phố Wall chững lại khi thiếu chất xúc tác🗽Đồng USD phục hồi

Sau một phiên giao dịch phần lớn tiêu cực tại châu Âu — khi các chỉ số chính như DAX, FTSE 100 và CAC40 giảm từ 0,4% đến 0,65% — thì Phố Wall cũng góp phần làm yếu đi tâm lý thị trường vào cuối tuần. Hợp đồng tương lai US100 và US500 đang giảm nhẹ, dù cần lưu ý rằng thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang dao động gần mức đỉnh lịch sử.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ dự kiến sẽ kết thúc tuần tăng điểm, ngoại trừ Russell 2000, dự kiến giảm hơn 1% do lợi suất trái phiếu tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng 12 suy yếu.

Kim loại quý chịu áp lực, với giá vàng giảm gần 1% do đồng USD mạnh lên. Cặp EUR/USD giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8, trong khi thị trường hiện chỉ còn dự báo 50% khả năng Fed cắt lãi suất vào tháng 12, so với 90% trước cuộc họp FOMC tuần này.

Chỉ số PMI khu vực Chicago tháng 10 tăng lên 43,8 điểm, vượt kỳ vọng 42,3 điểm và cao hơn mức 40,6 điểm của tháng trước.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung, vốn phù hợp với kỳ vọng thị trường, cùng với đợt cắt giảm lãi suất mới của Fed, đều không tạo ra cú hích mạnh cho chứng khoán Mỹ. Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường toàn cầu trong những ngày gần đây, dù bên mua vẫn chiếm ưu thế.

Cổ phiếu Apple xóa gần hết mức tăng sau báo cáo lợi nhuận, trong khi Amazon tăng hơn 10% nhờ kết quả quý vượt kỳ vọng và triển vọng tích cực.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh rằng thỏa thuận thương mại với Trung Quốc có hiệu lực trong 12 tháng, trong khi Donald Trump cho biết ông kỳ vọng nó sẽ “kéo dài lâu dài”. Tuy nhiên, thị trường phản ứng thờ ơ, và đáng chú ý là chứng khoán Trung Quốc vẫn giảm trong những ngày gần đây dù có tin tức tích cực đối với doanh nghiệp nước này.

Trump cũng phát tín hiệu muốn giảm thêm 10 điểm phần trăm thuế nhập khẩu với Trung Quốc, đưa mức thuế hiệu quả từ 47% xuống còn 37% (giảm từ 57% trước Hội nghị Thượng đỉnh APEC).

Ngân hàng Bank of America nhận định rằng cổ phiếu Trung Quốc và vàng có thể vượt trội trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ đang quá nóng.

Nhóm “Magnificent Seven” hiện giao dịch ở mức 31 lần lợi nhuận kỳ vọng 12 tháng, trong khi S&P 500 ở mức 23 lần, cao hơn mức trung bình 20 năm khoảng 16 lần.

Cổ phiếu AbbVie giảm hơn 5% sau báo cáo lợi nhuận — dù vượt kỳ vọng về doanh thu và lợi nhuận, nhưng tăng trưởng mảng ung thư học yếu khiến thị trường thất vọng.

Ngược lại, MicroStrategy tăng hơn 4% sau khi báo cáo lợi nhuận kỷ lục trong quý III, nhờ lợi nhuận lớn từ danh mục Bitcoin — công ty hiện là doanh nghiệp nắm giữ Bitcoin nhiều nhất thế giới.

Một trong những mã yếu nhất trên thị trường Mỹ hôm nay là Meta Platforms. Cổ phiếu này tiếp tục giảm do lo ngại đầu tư quá mức vào trí tuệ nhân tạo (AI); chi phí vốn tăng được dự báo sẽ gây áp lực lên dòng tiền ngắn hạn, khiến Deutsche Bank hạ dự báo cho công ty.

Giá dầu ban đầu giảm nhưng nhanh chóng phục hồi gần như toàn bộ, sau khi Trump tuyên bố Mỹ không có kế hoạch tiến hành hoạt động quân sự tại Venezuela.

Dầu Brent hiện tăng gần 1%, trong khi giá lúa mì kỳ hạn tăng hơn 1,5%.

Tâm lý thị trường vẫn ở trạng thái lẫn lộn, trong khi Bitcoin giảm xuống dưới 110.000 USD trước khi hợp đồng quyền chọn đáo hạn.