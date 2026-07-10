Fed công bố Báo cáo bán niên. Cổ phiếu đang đắt nhưng chưa phải bong bóng?

Chỉ vài ngày trước phiên điều trần đầu tiên của Kevin Warsh trước Quốc hội với cương vị Chủ tịch Fed, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã công bố báo cáo bán niên về tình hình kinh tế và tài chính của Mỹ. Báo cáo được phát hành trong bối cảnh EUR/USD đang nỗ lực phục hồi từ mức thấp nhất trong một năm, sau khi chịu áp lực từ lập trường cứng rắn của FOMC, những phát biểu tập trung vào lạm phát của Warsh và dòng tiền trú ẩn đổ vào đồng USD.

EUR/USD đang cố gắng phục hồi nhẹ từ các mức đáy gần đây, giao dịch quanh vùng 1,1435. Cặp tiền đã tìm được vùng hỗ trợ vững chắc tại 1,1355 và hiện đang kiểm định đường EMA 10 ngày (1,1424). Tuy nhiên, xu hướng tổng thể vẫn nghiêng về giảm khi giá vẫn nằm dưới EMA 30 ngày và EMA 100 ngày, tạo vùng kháng cự đáng kể quanh 1,1466 và 1,1510. Chỉ báo RSI ở mức 45,7 cho thấy trạng thái trung lập, hàm ý thị trường có thể tiếp tục tích lũy trước khi xuất hiện xu hướng mới. Nguồn: xStation5.

Những điểm đáng chú ý trong báo cáo?

Cả báo cáo này và phiên hỏi đáp sắp tới đều có ý nghĩa quan trọng hơn thường lệ sau khi Kevin Warsh quyết định từ bỏ chính sách định hướng kỳ vọng (forward guidance). Sự thay đổi này khiến thị trường gần như không còn manh mối về quan điểm của tân Chủ tịch Fed đối với triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ trong tương lai, biến báo cáo lần này thành một "tấm bản đồ" quan trọng giúp nhà đầu tư tìm kiếm tín hiệu về lãi suất.

Diễn biến kinh tế Mỹ

Tăng trưởng quý I/2026: Kinh tế mở rộng nhờ đầu tư vào công nghệ và chi tiêu của Chính phủ.

Năng lực sản xuất và ngành chế tạo: Năng lực sản xuất của Mỹ tiếp tục tăng trưởng ổn định, với sản lượng nhà máy được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu phục vụ AI.

Thị trường nhà ở: Hoạt động trên thị trường bất động sản vẫn trong trạng thái trì trệ.

Kỳ vọng lạm phát: Các chỉ báo kỳ vọng lạm phát dài hạn nhìn chung vẫn phù hợp với mục tiêu 2%.

Nguồn cung lao động: Tốc độ tăng của lực lượng lao động chậm lại do nhập cư giảm và những thay đổi về nhân khẩu học.

Hệ thống tài chính và điều kiện tín dụng

Độ ổn định của hệ thống: Hệ thống tài chính được đánh giá là "vững mạnh và có khả năng chống chịu tốt", trong khi các rủi ro nhìn chung không thay đổi.

Định giá tài sản: Giá cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản nhà ở đều đang cao hơn mức trung bình lịch sử.

Khả năng tiếp cận tín dụng: Các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ vẫn phải đối mặt với điều kiện vay vốn tương đối thắt chặt.

Dự trữ ngân hàng: Lượng dự trữ của các ngân hàng vẫn ở mức "dồi dào", được hỗ trợ bởi các hoạt động quản lý dự trữ của Fed.

Tín dụng tư nhân và hoạt động của các quỹ

Thị trường tín dụng tư nhân: Vẫn hoạt động bình thường, trong khi nhiều quỹ tiếp tục áp dụng giới hạn đối với việc rút vốn.

Áp lực rút vốn: Một số quỹ tín dụng tư nhân ghi nhận lượng yêu cầu rút vốn tăng mạnh trong quý I, phản ánh những lo ngại về tình trạng vỡ nợ và chất lượng tài sản.

Báo cáo này là gì?

Báo cáo bán niên của Fed (tên chính thức là Monetary Policy Report) là tài liệu bắt buộc mà Hội đồng Thống đốc Fed phải trình lên Quốc hội Mỹ hai lần mỗi năm.

Báo cáo cung cấp đánh giá về tình hình kinh tế hiện tại của Mỹ, việc thực thi chính sách tiền tệ cũng như triển vọng của Fed đối với lạm phát, thị trường lao động và sự ổn định của hệ thống tài chính.

Vì sao báo cáo này quan trọng đối với thị trường?

Đây là tài liệu giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện nhất về đánh giá vĩ mô của Fed, từ đó tác động trực tiếp đến kỳ vọng về việc cắt giảm hay tăng lãi suất trong tương lai.

Những nội dung như định giá tài sản đang cao hơn mức lịch sử, điều kiện tín dụng tư nhân thắt chặt và kỳ vọng lạm phát vẫn bám sát mục tiêu 2% đều là những tín hiệu quan trọng định hình tâm lý giao dịch trên các thị trường trái phiếu, cổ phiếu và tiền tệ toàn cầu.