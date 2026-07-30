Nghi can thiệp tỷ giá? USDJPY lao dốc hơn 2%!

Đồng yên Nhật tăng giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt, khi USDJPY có thời điểm giảm tới 3,3% (hiện còn khoảng -2,3%), từ vùng trên 162,00 xuống mức thấp quanh 158,00. Đợt tăng mạnh này diễn ra sau nhiều tháng đồng yên giao dịch gần mức thấp nhất trong vòng 40 năm, chịu áp lực từ lãi suất thấp của Nhật Bản và chi phí nhập khẩu năng lượng ở mức cao.

Phân tích kỹ thuật: USDJPY (D1)

USDJPY đã ghi nhận một nhịp giảm rất mạnh, phá vỡ xuống dưới đường EMA100 (160,45) và kiểm định vùng Fibonacci 50,0% (159,50) quanh mốc 159,80. Chỉ báo RSI (14) trên khung ngày giảm xuống còn 30,6, tiến sát vùng quá bán, phản ánh áp lực bán rất lớn.

Mức kháng cự trước mắt hiện nằm trong vùng 160,45–160,56 (đường EMA100 và mức Fibo 38,2%). Ở chiều giảm, mức hỗ trợ then chốt nằm tại vùng đệm màu vàng 158,40–158,50; vùng này được củng cố bởi mức Fibo 61,8% (158,45), đường EMA200 (158,40) và đường xu hướng tăng dài hạn.

Nguồn: xStation5

Vì sao đồng yên tăng mạnh hôm nay?

Nghi ngờ có sự can thiệp của chính phủ: Các chiến lược gia tại nhiều tổ chức tài chính lớn đều cho rằng đợt biến động này nhiều khả năng bắt nguồn từ hoạt động can thiệp tỷ giá không được công bố của giới chức Nhật Bản. Theo các chuyên gia, nhà chức trách đã tận dụng thời điểm đồng USD suy yếu sau các phát biểu gần đây của Fed và các dữ liệu kinh tế Mỹ để khiến những nhà đầu cơ bán khống đồng yên bất ngờ, trước thềm các cuộc họp quan trọng của ngân hàng trung ương.

Tiền lệ trong quá khứ: Diễn biến hiện tại khá giống với các đợt can thiệp diễn ra từ cuối tháng 4 đến tháng 5, khi chính phủ Nhật Bản đã chi khoảng 11,7 nghìn tỷ yên để hỗ trợ đồng nội tệ. Tuy nhiên, hiệu quả của chiến dịch đó chỉ mang tính tạm thời, khi đồng yên nhanh chóng mất toàn bộ mức tăng và quay trở lại vùng đáy chỉ trong chưa đầy hai tháng.

Nghi ngờ về khả năng đảo chiều xu hướng dài hạn

Mặc dù đợt tăng này giúp hạn chế hoạt động bán khống đồng yên và làm gia tăng khả năng các giao dịch carry trade bị đóng bớt, phần lớn chuyên gia vẫn hoài nghi về khả năng hình thành một xu hướng tăng bền vững của đồng yên. Các yếu tố cơ bản vẫn tiếp tục gây áp lực lên đồng tiền này, bao gồm: Nhu cầu mua USD thực tế từ các doanh nghiệp nhập khẩu. Dòng vốn đầu tư cá nhân chảy ra nước ngoài thông qua chương trình NISA mới. Kỳ vọng lãi suất tại Mỹ vẫn duy trì ở mức cao.

Bên cạnh đó, sự suy yếu của đồng yên đang song hành với lợi suất trái phiếu Nhật Bản ở mức cao trong lịch sử, khiến chi phí phục vụ khoản nợ công khổng lồ của nước này ngày càng gia tăng. Tỷ lệ nợ công/GDP của Nhật Bản được dự báo sẽ tăng từ khoảng 152% lên 187% trong năm 2026. Trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng chậm nhưng gánh nặng nợ công rất lớn, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đang rơi vào tình thế ngày càng khó khăn trong điều hành chính sách tiền tệ. Đây cũng là yếu tố tiếp tục duy trì áp lực giảm mang tính dài hạn đối với đồng yên.

Dù lãi suất thực vẫn ở mức âm (lạm phát khoảng 1,7% trong khi lãi suất ở mức 1%), thị trường hiện chỉ kỳ vọng BoJ sẽ nâng lãi suất thêm một lần nữa trước cuối năm 2026. Nguồn: XTB Research, dữ liệu Bloomberg.