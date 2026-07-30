Fed giữ nguyên lãi suất bất chấp sự phân hóa quan điểm từ các thành viên

Đúng như kỳ vọng của các nhà kinh tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất, duy trì mục tiêu lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,50%–3,75%. Tuyên bố chính sách ngắn gọn của Fed hầu như không thay đổi so với cuộc họp tháng 6. Tuy nhiên, lần này xuất hiện 3 phiếu phản đối, khi Beth Hammack, Neel Kashkari và Lorie Logan đều ủng hộ việc tăng lãi suất ngay trong cuộc họp này. Những điểm nổi bật trong tuyên bố của FOMC Ổn định giá cả: FOMC tái khẳng định cam kết đưa lạm phát trở về mục tiêu.

Tăng trưởng kinh tế: Hoạt động kinh tế tiếp tục mở rộng với tốc độ vững chắc.

Triển vọng lạm phát: Lạm phát vẫn ở mức cao, một phần phản ánh những cú sốc kinh tế đang diễn ra.

Bảng cân đối kế toán: Fed tiếp tục nhấn mạnh chính sách duy trì lượng dự trữ dồi dào trong hệ thống ngân hàng.

Giọng điệu tuyên bố: Nội dung tuyên bố gần như không có thay đổi so với cuộc họp tháng 6. Sự chia rẽ trong chính sách: Các Chủ tịch Fed khu vực phản đối, Hội đồng Thống đốc vẫn thống nhất Mặc dù Fed quyết định giữ nguyên lãi suất, ba nhà hoạch định chính sách đã bỏ phiếu phản đối và ủng hộ việc tăng lãi suất ngay lập tức, bao gồm Beth Hammack, Neel Kashkari và Lorie Logan. Cả ba đều là Chủ tịch các chi nhánh Fed khu vực, và lập trường diều hâu của họ phần lớn đã được thị trường dự báo sau những phát biểu gần đây.

Đáng chú ý, không có bất kỳ thành viên nào của Hội đồng Thống đốc Fed bỏ phiếu phản đối, cho thấy sự đồng thuận giữa các thống đốc tại Washington.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh bỏ phiếu cùng đa số để giữ nguyên lãi suất. Sau khi nhiều lần có những phát biểu cứng rắn về lạm phát trước Quốc hội Mỹ, việc Warsh không tham gia cùng nhóm ba thành viên diều hâu có thể phần nào làm suy yếu hình ảnh "người chống lạm phát quyết liệt" trong mắt thị trường. Phản ứng của thị trường và kỳ vọng lãi suất Điều chỉnh kỳ vọng lãi suất: Thị trường tiền tệ đã giảm kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất từ nay đến cuối năm, hiện chỉ còn định giá khoảng 36 điểm cơ bản (bps) nới lỏng, giảm so với 44 bps trước khi Fed công bố quyết định. Tuy nhiên, thị trường vẫn định giá đầy đủ hai đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào giữa năm sau, cho thấy kỳ vọng tăng lãi suất chỉ bị trì hoãn chứ chưa biến mất.

Lợi suất trái phiếu: Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm phản ứng tương đối nhẹ, tăng khoảng 1 điểm cơ bản trong phiên.

Thị trường ngoại hối: Đồng USD suy yếu nhẹ sau quyết định của Fed, giúp EUR/USD quay trở lại trên mốc 1,14 và vượt lên trên đường trung bình động 25 tháng.

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.