Fed Goolsbee cảnh báo rủi ro lạm phát đình trệ tại Mỹ 📊

Các phát biểu từ Austan Goolsbee của Cục Dự trữ Liên bang Chicago cho thấy mối lo ngại ngày càng gia tăng trong Fed về khả năng lạm phát quay trở lại, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu tăng cao.

Theo ông, tình hình hiện tại mang đặc điểm của một cú sốc đình lạm điển hình, kết hợp giữa chi phí năng lượng tăng và nguy cơ tăng trưởng kinh tế chậm lại. Đáng lo ngại nhất là khả năng xảy ra suy thoái đình lạm, điều mà Goolsbee mô tả là kịch bản tồi tệ nhất. Giá nhiên liệu tăng, đặc biệt nếu tiến tới mức 5 USD/gallon, có thể tiếp tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng và tạo áp lực chi phí lan rộng trong toàn bộ nền kinh tế.

Goolsbee nhấn mạnh rằng lạm phát có thể “bùng phát trở lại mạnh mẽ” nếu các yếu tố phía cung hiện tại tiếp diễn. Ông cũng lưu ý rằng rủi ro lớn nằm ở sự tích tụ của các cú sốc giá, bao gồm cả những cú sốc mới từ thị trường năng lượng và các cú sốc trước đó, chẳng hạn liên quan đến chính sách thương mại.

Từ góc độ chính sách tiền tệ, thông điệp của Goolsbee mang tính thận trọng rõ rệt và phản ánh mức độ bất định cao về triển vọng kinh tế. Ông cho rằng Fed đang ở trong một vị thế khó khăn, khi không có tiền lệ lịch sử rõ ràng để định hướng phản ứng tối ưu. Thị trường lao động vẫn ổn định, nhưng chưa đủ mạnh để hỗ trợ tăng trưởng. Đồng thời, tỷ lệ tuyển dụng và sa thải thấp làm gia tăng sự không chắc chắn về hoạt động kinh tế trong tương lai.

Song song đó, ngày càng có lo ngại rằng lạm phát kéo dài có thể ăn sâu vào nền kinh tế, khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn hơn trong tương lai. Goolsbee cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tính độc lập của Fed, cho rằng tổ chức này không nên bị chi phối bởi kỳ vọng thị trường hay áp lực chính trị.

Nhìn chung, các phát biểu của ông phản ánh một bức tranh rộng hơn về việc nền kinh tế Mỹ ngày càng nhạy cảm với các cú sốc phía cung và dư địa cho các hành động chính sách nhanh và mạnh đang bị hạn chế.

Trong bối cảnh rủi ro đình lạm, triển vọng chỉ số USD tăng trở lại là có thể xảy ra - nhưng không chắc chắn. Diễn biến này sẽ phụ thuộc vào sức chống chịu của các nền kinh tế toàn cầu khác, cũng như khả năng người tiêu dùng Mỹ chấp nhận giá cao mà không cắt giảm chi tiêu mạnh. Nếu kịch bản này dần hình thành và nền kinh tế tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu, chỉ số USD có thể duy trì ổn định trên mốc 100.

