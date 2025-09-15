Đọc thêm

Fed và bài toán khó: lạm phát - suy thoái?

15:02 15 tháng 9, 2025

16.09.2025
22:36

DE40 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất trong tháng 6 📉

Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Đức DAX (DE40) giảm hơn 1,8% hôm nay, rơi xuống mức thấp nhất kể từ nửa cuối tháng 6/2025. Chỉ...

 22:25

USDIDX kiểm tra lại mức đáy trong 4 năm📉

Đồng USD hiện đang suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, bất chấp việc Mỹ vừa công bố số liệu sản xuất và tiêu dùng...

 21:10

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số NAHB của Hoa Kỳ giảm nhẹ📉Tồn kho doanh nghiệp của Hoa Kỳ phù hợp với kỳ vọng

Chỉ số thị trường nhà ở NAHB của Hoa Kỳ: 32 (Dự báo 33, trước đó 32)  Hàng tồn kho doanh nghiệp Hoa Kỳ tháng...
