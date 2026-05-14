Lịch kinh tế: Thị trường đang dồn sự chú ý vào cuộc gặp Mỹ - Trung

Trong khi hội nghị thượng đỉnh Donald Trump - Xi Jinping tại Beijing đang chi phối câu chuyện toàn cầu, tâm điểm của thị trường chiều nay sẽ chuyển sang người tiêu dùng Mỹ.

Sau dữ liệu GDP và sản xuất công nghiệp của Vương Quốc Anh, thị trường sẽ đón nhận báo cáo Doanh số bán lẻ tháng 4 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ vào lúc 19:30 giờ VN. Các số liệu này sẽ tạo nền tảng cho loạt phát biểu dày đặc từ các thành viên Federal Reserve System, bao gồm Hammack, Barr và Williams trong tối nay. Sau khi Neel Kashkari cảnh báo rằng chiến tranh tại Iran đang làm gia tăng áp lực lạm phát kéo dài, giới giao dịch hiện theo dõi sát từng phát biểu để đánh giá liệu Fed có còn để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm nữa hay không.

Loạt dữ liệu vĩ mô này nhiều khả năng sẽ tạo ra biến động trên thị trường FX vốn vẫn khá yên ắng, đặc biệt đối với các cặp tiền liên quan đến USD như EURUSD hay USDCAD.

