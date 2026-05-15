Lịch kinh tế: Trọng tâm dữ liệu toàn cầu chuyển sang Mỹ và Canada

Phiên dữ liệu vĩ mô hôm nay mang tính chất khá trái chiều, nhưng sự chú ý của thị trường vẫn tập trung chủ yếu vào các dữ liệu từ những nền kinh tế phát triển lớn. Nhà đầu tư sẽ theo dõi sát các báo cáo từ Mỹ và Canada để tìm thêm tín hiệu về sức khỏe nền kinh tế sau giai đoạn biến động tâm lý gần đây.
Lịch kinh tế hôm nay
-
19:15 - Canada: Số lượng nhà khởi công xây dựng tháng 4. Dự báo: 241 nghìn, Kỳ trước: 235,9 nghìn
-
19:30 - Mỹ: Chỉ số Empire State New York tháng 5. Dự báo: 7,7, Kỳ trước: 11
-
19:30 - Canada: Doanh số sản xuất công nghiệp (tháng/tháng) tháng 3. Kỳ trước: 3,6%
-
20:15 - Mỹ: Sản lượng công nghiệp (tháng/tháng) tháng 4. Dự báo: 0,3%, Kỳ trước: -0,5%
-
20:15 - Mỹ: Tỷ lệ sử dụng công suất tháng 4. Dự báo: 75,9%, Kỳ trước: 75,7%
-
20:15 - Mỹ: Sản lượng công nghiệp (năm/năm) tháng 4. Kỳ trước: 0,7%
-
00:00 - Mỹ: Số lượng giàn khoan dầu Baker Hughes (hàng tuần). Dự báo: 411, Kỳ trước: 410
Lịch kinh tế: Thị trường đang dồn sự chú ý vào cuộc gặp Mỹ - Trung
CẬP NHẬT MỚI: Bảng Anh phục hồi 📈 GDP Anh bất ngờ tăng trong tháng 3
🚀 Lạm phát PPI của Mỹ tăng vọt lên 6%
Lịch kinh tế: Lạm phát PPI của Mỹ và GDP khu vực đồng euro 📌
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.