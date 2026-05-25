Nhà đầu tư đang đặt cược vào việc xung đột tại Trung Đông sẽ kết thúc?

Các chỉ số chứng khoán châu Âu tăng mạnh trong phiên thứ Hai, leo lên mức cao nhất trong hơn hai tháng - chỉ số DAX (DE40) tăng khoảng +1.82%, trong khi chỉ số EURO STOXX 50 tăng +1.85%, được thúc đẩy bởi sự lạc quan xoay quanh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.
Hôm thứ Bảy, Tổng thống Trump cho biết khuôn khổ cho một thỏa thuận về việc mở lại Eo biển Hormuz đã “gần như được đàm phán xong”, điều này đã khiến giới đầu tư phấn khích và làm dịu bớt lo ngại về lạm phát cũng như nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng những vấn đề cốt lõi - chương trình hạt nhân của Iran và quyền kiểm soát eo biển - vẫn chưa được giải quyết, và thỏa thuận tiềm năng này có thể chỉ đơn thuần là một lệnh ngừng bắn kéo dài. Giá dầu đang giảm mạnh - dầu Brent giảm khoảng 4.7% xuống quanh mức 98 USD/thùng, trong khi hợp đồng WTI giảm hơn 5%. Đồng USD suy yếu, với chỉ số USDIDX giảm 0.30%, trong khi cặp EUR/USD giữ quanh mức 1.1642.
Xét theo ngành, nhóm công nghiệp (+2.20%), tài chính/ngân hàng (+1.75–2.2%) và hàng tiêu dùng không thiết yếu (+1.61%) đang dẫn đầu đà tăng, phản ánh tâm lý tích cực và sự nhẹ nhõm nhờ giá năng lượng giảm. Ngành duy nhất còn trong sắc đỏ là năng lượng (-1.40%), chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đà giảm của giá dầu, cùng với sự yếu tương đối của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (+0.46%). Khối lượng giao dịch thấp hơn do kỳ nghỉ lễ tại Mỹ và Anh. Nguồn: XTB
Thông tin doanh nghiệp
-
Delivery Hero - cổ phiếu tăng mạnh nhất trên thị trường châu Âu: giá cổ phiếu tăng hơn 12%, chạm mức cao nhất trong 18 tháng sau khi Financial Times đưa tin rằng Uber đang cân nhắc nâng giá đề nghị mua lại sau khi một cổ đông lớn từ chối mức giá €38/cổ phiếu. Uber hiện đã là cổ đông lớn nhất của Delivery Hero với khoảng 19.5% cổ phần, và một số nhà đầu tư đang yêu cầu mức giá trên €40/cổ phiếu. Đồng thời, Jefferies nâng giá mục tiêu lên €42.5 từ €29, nhưng cũng lưu ý “hàng loạt vấn đề chống độc quyền” - Uber và Delivery Hero đang chồng lấn hoạt động tại 22 thị trường.
-
Safran (+4.46%) là mã tăng mạnh nhất trong rổ Euro Stoxx 50 - nhà sản xuất động cơ máy bay này được hưởng lợi từ hoạt động gia tăng trong ngành hàng không (giá dầu giảm giúp giảm chi phí cho các hãng bay) cũng như mức chi tiêu quốc phòng cao hơn tại châu Âu. Airbus (+2.79%) và Air France-KLM (+2.79%/+7.5%) tăng mạnh nhờ giá dầu giảm. Deutsche Bank (+2.88%) và BNP Paribas (+2.64%) nằm trong nhóm tăng mạnh nhất của ngành ngân hàng, lĩnh vực đóng góp đáng kể vào đà tăng hôm nay của các chỉ số. Ở chiều ngược lại là các công ty năng lượng - Eni giảm 1.78%, còn TotalEnergies giảm 1.24% sau đà lao dốc của giá dầu.
Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa, hợp đồng tương lai tăng mạnh nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng
US100 tăng vọt 1,5%
🛢️Giá Dầu giảm: Hy vọng mới về việc mở lại Eo biển Hormuz
Lịch kinh tế: Mỹ, Anh và một số nước châu Âu nghỉ lễ 💡
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.