Nhà đầu tư đang đặt cược vào việc xung đột tại Trung Đông sẽ kết thúc?

Các chỉ số chứng khoán châu Âu tăng mạnh trong phiên thứ Hai, leo lên mức cao nhất trong hơn hai tháng - chỉ số DAX (DE40) tăng khoảng +1.82%, trong khi chỉ số EURO STOXX 50 tăng +1.85%, được thúc đẩy bởi sự lạc quan xoay quanh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Hôm thứ Bảy, Tổng thống Trump cho biết khuôn khổ cho một thỏa thuận về việc mở lại Eo biển Hormuz đã “gần như được đàm phán xong”, điều này đã khiến giới đầu tư phấn khích và làm dịu bớt lo ngại về lạm phát cũng như nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng những vấn đề cốt lõi - chương trình hạt nhân của Iran và quyền kiểm soát eo biển - vẫn chưa được giải quyết, và thỏa thuận tiềm năng này có thể chỉ đơn thuần là một lệnh ngừng bắn kéo dài. Giá dầu đang giảm mạnh - dầu Brent giảm khoảng 4.7% xuống quanh mức 98 USD/thùng, trong khi hợp đồng WTI giảm hơn 5%. Đồng USD suy yếu, với chỉ số USDIDX giảm 0.30%, trong khi cặp EUR/USD giữ quanh mức 1.1642.

Xét theo ngành, nhóm công nghiệp (+2.20%), tài chính/ngân hàng (+1.75–2.2%) và hàng tiêu dùng không thiết yếu (+1.61%) đang dẫn đầu đà tăng, phản ánh tâm lý tích cực và sự nhẹ nhõm nhờ giá năng lượng giảm. Ngành duy nhất còn trong sắc đỏ là năng lượng (-1.40%), chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đà giảm của giá dầu, cùng với sự yếu tương đối của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (+0.46%). Khối lượng giao dịch thấp hơn do kỳ nghỉ lễ tại Mỹ và Anh. Nguồn: XTB

