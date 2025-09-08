FRA40 tăng 0,6% khi cuộc bỏ phiếu tín nhiệm Thủ tướng Bayrou bắt đầu 📈

Hợp đồng tương lai chỉ số CAC40 của Pháp (FRA40) tăng 0,6% khi cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với Thủ tướng trung dung đương nhiệm François Bayrou bắt đầu.
Thị trường dường như đã phản ánh đầy đủ khả năng chính phủ hiện tại sụp đổ và sự bất ổn chính trị gia tăng tại Pháp, bao gồm cả việc có thể giải tán Quốc hội chỉ sau một năm kể từ cuộc bầu cử gần nhất. Các nhân vật cả cánh hữu lẫn cánh tả như Marine Le Pen, Eric Ciotti và Cyrielle Chatelain đều phản đối Thủ tướng Bayrou. Ông Bayrou tuyên bố sẽ từ chức vào ngày mai nếu bị bác bỏ trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Tổng thống Emmanuel Macron đã lên lịch họp chính phủ lúc 01:30 sáng hôm nay (giờ VN).
Những điểm chính trong bài phát biểu của Thủ tướng Pháp:
Bayrou nhấn mạnh rủi ro nợ công quá mức, gọi việc kiểm soát chi tiêu là “vấn đề sống còn” và cảnh báo nguy cơ phá sản nếu Pháp tiếp tục tài trợ chi tiêu hiện tại bằng tín dụng.
Ông lưu ý gánh nặng trả nợ ngày càng lớn đối với ngân sách công và tác động tiêu cực đến các thế hệ tương lai.
Ông bác bỏ đề xuất thuế Zucman, cho rằng cần bảo vệ đầu tư tư nhân và ngăn chặn dòng vốn tháo chạy, nhưng để ngỏ khả năng áp dụng khoản đóng góp có mục tiêu từ nhóm người giàu nhất.
Nguồn: xStation5
