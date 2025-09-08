Đọc thêm

FRA40 tăng 0,6% khi cuộc bỏ phiếu tín nhiệm Thủ tướng Bayrou bắt đầu 📈

23:35 8 tháng 9, 2025

Hợp đồng tương lai chỉ số CAC40 của Pháp (FRA40) tăng 0,6% khi cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với Thủ tướng trung dung đương nhiệm François Bayrou bắt đầu.

Thị trường dường như đã phản ánh đầy đủ khả năng chính phủ hiện tại sụp đổ và sự bất ổn chính trị gia tăng tại Pháp, bao gồm cả việc có thể giải tán Quốc hội chỉ sau một năm kể từ cuộc bầu cử gần nhất. Các nhân vật cả cánh hữu lẫn cánh tả như Marine Le Pen, Eric Ciotti và Cyrielle Chatelain đều phản đối Thủ tướng Bayrou. Ông Bayrou tuyên bố sẽ từ chức vào ngày mai nếu bị bác bỏ trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Tổng thống Emmanuel Macron đã lên lịch họp chính phủ lúc 01:30 sáng hôm nay (giờ VN).

Những điểm chính trong bài phát biểu của Thủ tướng Pháp:

  • Bayrou nhấn mạnh rủi ro nợ công quá mức, gọi việc kiểm soát chi tiêu là “vấn đề sống còn” và cảnh báo nguy cơ phá sản nếu Pháp tiếp tục tài trợ chi tiêu hiện tại bằng tín dụng.

  • Ông lưu ý gánh nặng trả nợ ngày càng lớn đối với ngân sách công và tác động tiêu cực đến các thế hệ tương lai.

  • Ông bác bỏ đề xuất thuế Zucman, cho rằng cần bảo vệ đầu tư tư nhân và ngăn chặn dòng vốn tháo chạy, nhưng để ngỏ khả năng áp dụng khoản đóng góp có mục tiêu từ nhóm người giàu nhất.

 

 

Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

