GameStop sẽ mua eBay? Các con số cho thấy điều ngược lại

CEO của GameStop bất ngờ công bố kế hoạch thâu tóm nền tảng thương mại điện tử eBay.

Ryan Cohen, CEO của GameStop - một công ty gây nhiều tranh cãi - cho biết ông có ý định mua lại eBay với giá 55,5 tỷ USD. Thương vụ này được cho là một phần trong chiến lược đa dạng hóa, nhằm tạo ra “đối thủ cạnh tranh với Amazon.”

Điều gây tranh cãi không chỉ nằm ở bản thân thương vụ mà còn ở mức giá. Hiện tại, eBay được định giá khoảng 48 tỷ USD, nghĩa là GameStop sẽ phải trả cao hơn khoảng 20% ngay từ đầu. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu của những câu hỏi khó, không phải kết thúc.

Cũng cần lưu ý rằng eBay hiện có vốn hóa thị trường lớn hơn GameStop. Dù đây không phải là điều không thể trong thị trường tài chính hiện đại, nhưng chiến lược của CEO dường như không thực sự phù hợp với thực tế.

Thương vụ dự kiến được tài trợ với cấu trúc: 50% tiền mặt và 50% cổ phiếu GameStop

Phần tiền mặt, nếu dựa trên phát biểu của CEO về việc tài trợ từ TD Securities, sẽ vào khoảng 28–29 tỷ USD.

Vấn đề lớn nằm ở phần vốn cổ phiếu: với vốn hóa của GameStop khoảng 27 tỷ USD, phần “50% bằng cổ phiếu” vẫn để lại khoảng trống tài chính ước tính lên tới 15 tỷ USD.

Thị trường dường như chỉ tin tưởng một phần vào thương vụ này. Mức đề nghị mua với premium ~20% hiện chỉ phản ánh vào mức tăng định giá khoảng 6–7%, điều này - một cách rất sơ bộ - tương đương xác suất khoảng 30% thương vụ sẽ hoàn tất.

Hiện tại, khả năng mua lại eBay với các điều kiện như vậy vẫn đặt ra nhiều nghi vấn lớn, trong khi phản hồi từ phía eBay vẫn rất hạn chế.

GME.US (D1)

Động lượng của các đường EMA vẫn ở mức trung bình. Tuy nhiên, một yếu tố tích cực tiềm năng đối với tâm lý thị trường có thể là việc giá phá vỡ đường xu hướng giảm. Nguồn: xStation5